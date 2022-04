Ποιος είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της F1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Ίμολα; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο τέταρτος αγώνας της Formula 1 για το 2022 είναι προ πυλών, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για μία ακόμα μάχη. Ο Αγώνας Σπριντ μας έδωσε μία ιδέα του τι να περιμένουμε, με τους οδηγούς να θέλουν να πάρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο καιρός αναμένεται να παίξει το δικό του ρόλο, όπως έχει κάνει όλο το τριήμερο, με τη βροχή να αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα των 62 γύρων στην Ίμολα. Λόγω του γεγονότος πως η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών έγινε υπό βροχή, τα ελαστικά που έχουν στη διάθεσή τους οι ομάδες διαφέρουν σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες.

Στη μάχη για τις μπροστά θέσεις, οι οδηγοί της Red Bull Racing έχουν ένα φρέσκο σετ της μαλακής γόμας , τρία της μέσης γόμας και δύο της σκληρής. Στη Scuderia Ferrari έχουν μόνο ένα σετ της σκληρής γόμας. Τα λιγότερα φρέσκα σετ ελαστικών έχουν οι οδηγοί της Aston Martin, με τους Σεμπάστιαν Φέτελ και Λανς Στρολ να έχουν μόνο ένα φρέσκο σετ μαλακής γόμας.

Από πλευράς στρατηγικής, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, η Pirelli, δίνει ως ιδανική στρατηγική το ένα pit-stop με βέλτιστη επιλογή αυτή της μέσης γόμας στην εκκίνηση. Το παράθυρο αλλαγής ελαστικών στη σκληρή είναι από τον 22ο γύρο ως τον 29ο. Η δεύτερη πιο γρήγορη στρατηγική αφορά εκκίνηση με τη μαλακή γόμα και αλλαγή στη σκληρή ανάμεσα στους γύρους 12-19.

Το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια είναι προγραμματισμένο για τις 16:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή του Πάσχα. Συντονιστείτε από τις 15:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta για να μπείτε στο κλίμα του αγώνα.

