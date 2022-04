Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος για το αποτέλεσμα που πήρε στον πρώτο Αγώνα Σπριντ του 2022, κερδίζοντας τον Σαρλ Λεκλέρ.

Το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια μας επιφύλασσε μία μεγάλη μάχη ανάμεσα στους διεκδικητές του πρωταθλήματος στον Αγώνα Σπριντ. Οι Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ μονομάχησαν, με τον Ολλανδό να βγαίνει εν τέλει νικητής και να παίρνει τους 8 βαθμούς.

Το προσπέρασμά του έγινε στον 20ο από τους 21 γύρους, με τον οδηγό της Red Bull Racing να παίρνει το αίμα του πίσω για την κακή εκκίνηση που είχε. Μετά το τέλος του Αγώνα Σπριντ, ο Φερστάπεν δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίησή του.

«Είχα μία πολύ κακή εκκίνηση. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε και γιατί ήταν τόσο κακή. Παρέμεινα όμως ήρεμος. Στα πρώτα στάδια του αγώνα ο Σαρλ έδειχνε να έχει καλύτερο ρυθμό, αλλά έμεινε από ελαστικά. Έκλεισα τη διαφορά κι έκανα την κίνηση στη στροφή 2. Ξέρω πως αύριο στον αγώνα θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αλλά σήμερα με τη γόμα αυτή όλα δούλεψαν υπέρ μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που είχα έναν καθαρό Αγώνα Sprint», είπε ο Ολλανδός πρωταθλητής του 2021.

Όσον αφορά πιθανή μάχη του με τον Λεκλέρ στο Grand Prix της Κυριακής ανέφερε: «Θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Αν έχω μια κακή εκκίνηση όπως σήμερα, τότε σίγουρα θα πρέπει να προσέχω. Είμαι χαρούμενος για σήμερα, αλλά αύριο θα είναι διαφορετικά τα πράγματα με τις άλλες γόμες ελαστικών. Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα για εμάς».

Το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια είναι προγραμματισμένο για τις 16:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή του Πάσχα. Συντονιστείτε από τις 15:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta για να μπείτε στο κλίμα του αγώνα.

