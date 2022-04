Formula 1, Φερστάπεν: «Χαοτικές οι κατατακτήριες, είμαι πολύ χαρούμενος με την pole»

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος μετά το εξαιρετικό του αποτέλεσμα στις κατατακτήριες της Ίμολα.

Ο Μαξ Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τις ανατρεπτικές κατατακτήριες δοκιμές στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια και πανηγύρισε την πρώτη φετινή του pole position. Ο οδηγός της Red Bull Racing στην τελευταία του προσπάθεια και δευτερόλεπτα πριν την τέταρτη(!) κόκκινη σημαία της διαδικασίας έγραψε το 1:27,999 και άφησε πίσω του τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

Μετά το επίτευγμά του αυτό, Μαξ Φερστάπεν ήταν ιδιαίτερα ανακουφισμένος που τελείωσε το Q3 με εκείνον στην κορυφή: «Ήταν πολύ δύσκολα σήμερα, μία ήταν στεγνό, μία βροχή. Έπρεπε να φέρουμε τα ελαστικά μας στη σωστή θερμοκρασία, ήταν μια μεγάλη διαδικασία. Ήταν χαοτικές κατατακτήριες Όμως είμαι πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι εδώ, είναι μια πίστα-πρόκληση, είναι φανταστική, σε τιμωρεί αν κάνεις λάθος και θα χτυπήσεις στον τοίχο. Μας αρέσει όμως αυτό, να υπάρχει μεγάλος βαθμός δυσκολίας. Ξέρω πως αύριο θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, όμως είναι ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στο τριήμερο».

Επιπλέον ο 24χρονος αναφέρθηκε στις ατυχίες των πρώτων αγώνων και ελπίζει στην Ίμολα να μην «χτυπήσει» ξανά την πόρτα η έλλειψη αξιοπιστίας: «Οι πρώτοι αγώνες δεν πήγαν όπως το υπολογίσαμε. Θα προσπαθήσουμε όμως να τα πάμε πολύ καλύτερα εδώ και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα».

Αυτή είναι η δεύτερη pole position για τη Red Bull Racing στο 2022, μετά από αυτή του Σέρχιο Πέρεζ στο GP Σαουδικής Αραβίας. Μην χάσετε το LIVE του Αγώνα Σπριντ το Σάββατο στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

