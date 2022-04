Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν εκείνος που επικράτησε σε μια περίοδο που διακόπηκε πέντε φορές με κόκκινη σημαία.

Η πιο επεισοδιακή και ανατρεπτική περίοδος κατατακτήριων δοκιμών της φετινής χρονιάς πραγματοποιήθηκε στην Ίμολα, με τον Μαξ Φερστάπεν να παίρνει την pole position. Για να το καταφέρει αυτό χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, καθώς η περίοδος ξεκίνησε στεγνή αλλά προς το τέλος της έβρεξε ξανά, αλλά και τις πέντε φορές που η διαδικασία διακόπηκε με κόκκινη σημαία. Ο Ολλανδός επικράτησε επίσης του τοπικού ήρωα, του Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, που πήρε όμως τη 2η θέση και θα ξεκινήσει τον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου από την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Πίσω τους θα έχουν τον Λάντο Νόρις της McLaren, που ήταν 3ος, και τον Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas που σημείωσε τον 4ο χρόνο.

Q1

Παρότι η βροχή είχε σταματήσει πάνω από την πίστα της Ίμολα και μια στεγνή γραμμή είχε σχηματιστεί στο οδόστρωμα, οι περισσότεροι οδηγοί βγήκαν στην πίστα για με τα ενδιάμεσα ελαστικά της Pirelli. Όχι όλοι, όμως, καθώς οι δύο Alfa Romeo και οι δύο Aston Martin βγήκαν αμέσως με τα μαλακά σλικ ελαστικά.

Με τους Στρολ και Μπότας να ανεβαίνουν στην κορυφή των χρόνων, οι υπόλοιποι πήραν γρήγορα το μήνυμα και έβαλαν κι αυτοί σλικ ελαστικά στα μονοθέσιά τους. Δεν πρόλαβαν όμως να κάνουν γρήγορους γύρους γιατί μόλις 6 λεπτά μετά το ξεκίνημα βγήκε η κόκκινη σημαία και η περίοδος διακόπηκε. Ο λόγος ήταν ότι το πίσω αριστερό φρένο της Williams του Άλεξ Άλμπον καθώς κινούταν μέσα στην πίστα έπιασε φωτιά και φλεγόμενα κομμάτια του μονοθέσιου άρχισαν να σκορπίζονται παντού.

🚩 RED FLAG 🚩



Debris scatters across the track as Alex Albon's rear brakes overheat. He's limped back to the pits and the fire is out. #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/WujhKc6pp9 April 22, 2022

Ο Άλμπον σιγά-σιγά έφερε το μονοθέσιό του στο γκαράζ της Williams και οι άνθρωποι της βγήκαν για να την καθαρίσουν από τα θραύσματα. Η περίοδος ξαναξεκίνησε λίγα λεπτά αργότερα, με 19 μονοθέσια να έχουν απομείνει πλέον στο κυνήγι των 15 θέσεων που οδηγούσαν στο Q2.

Έτσι, όταν το πράσινο φως στην έξοδο του pit lane άναψε ξανά και οι 19 οδηγοί βγήκαν σχεδόν αμέσως στην πίστα. Δεν ήταν έκπληξη φυσικά ότι οι Ferrari ήταν γρήγορες και στο στεγνό, όπως ήταν το πρωί στο βρεγμένο, με τον Λεκλέρ να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τον Φερστάπεν. Το ενδιαφέρον ωστόσο βρισκόταν πιο πίσω στην κατάταξη και αφορούσε τους 4 οδηγούς που θα ακολουθούσαν τον Άλμπον εκτός συνέχειας.

Με την… ψυχή στο στόμα ο Λούις Χάμιλτον πήρε τη 15η θέση και συνέχισε, τη στιγμή που ο Ζου με την Αλφα Ρομέο ανέβαινε στην 4η θέση. Ωστόσο, οι Τσουνόντα, Γκασλί, Λατίφι, Οκόν και Άμπον αποκλείστηκαν από τη συνέχεια.

Q2

Η βροχή αναμενόταν να επιστρέψει στην Ίμολα και έτσι με το ξεκίνημα του Q2 όλοι οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα για να προλάβουν να κάνουν ένα γρήγορο γύρο με τα σλικ ελαστικά. Σε αυτό το σπριντ ο Μαξ Φερστάπεν ήταν εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τους Σάινθ, Νόρις, Πέρεζ και Λεκλέρ.

Κι ενώ όλοι προσπαθούσαν να βελτιώσουν τους χρόνους τους προτού τους προλάβει η βροχή, όλα σταμάτησαν ξανά όταν βγήκε για δεύτερη φορά η κόκκινη σημαία, κάτι λιγότερο από 11 λεπτά πριν από τη λήξη του Q2. Τη διακοπή προκάλεσε ο Κάρλος Σάινθ, που είχε έξοδο στην τελευταία στροφή και χτύπησε στις μπαριέρες. Ο Ισπανός βγήκε ανέπαφος από το μονοθέσιο της Ferrari, ωστόσο η διακοπή ήταν επιβεβλημένη για να μπορέσουν οι άνθρωποι της πίστας να απομακρύνουν την F1-75.

Sainz surveying the damage after skidding off at the final turn in Q2#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/hYuEc3htbz — Formula 1 (@F1) April 22, 2022

Μέχρι να ξεκινήσει ξανά η διαδικασία, η βροχή έπεφτε πλέον δυνατά και όσοι ήθελαν να βγουν στην πίστα δεν μπορούσαν να το κάνουν με σλικ ελαστικά. Κάποιοι οδηγοί έκαναν την εμφάνισή τους με ενδιάμεσα ελαστικά, αλλά φυσικά δεν ήταν δυνατό να βελτιώσουν τους χρόνους τους.

Έτσι, η 10άδα που είχε σχηματιστεί πριν από την κόκκινη σημαία δεν άλλαξε και εκτός συνέχειας έμειναν οι Τζορτζ Ράσελ, Μικ Σουμάχερ, Λούις Χάμιλτον, Γκουάνγιου Ζου και Λανς Στρολ. O Σάινθ είχε προλάβει να «γράψει» γρήγορο γύρο και παρότι δεν είχε πλέον μονοθέσιο για να συνεχίσει, τυπικά είχε προκριθεί.

Q3

Το τρίτο και πιο αποφασιστικό μέρος των κατατακτήριων ξεκίνησε υπό βρόχινες συνθήκες και ήταν σαν ένα… reset, καθώς όσα έγιναν νωρίτερα δεν είχα πλέον σχέση, με τις συνθήκες να έχουν αλλάξει δραματικά. Το μεγάλο ερώτημα ήταν αν έπρεπε να χρησιμοποιηθούν τα ενδιάμεσα ή τα βρόχινα ελαστικά και μόνο η αίσθηση των οδηγών μόλις έβγαιναν στην πίστα μπορούσε να δώσει απάντηση.

Οι αρχική επιλογή για όλους ήταν τα ενδιάμεσα ελαστικά και με αυτά βγήκαν στην πίστα. Σε αυτές τις συνθήκες οι οδηγοί δεν ακολουθούν τη συνηθισμένη ρουτίνα με τις δύο γρήγορες χρονομετρημένες προσπάθειες αλλά συνήθως παραμένουν στην πίστα και κάνουν όσο περισσότερους γύρους μπορούν, ενώ ταυτόχρονα αξιολογούν την κατάσταση της πίστας.

Δεν πρόλαβαν όμως να γράψουν χρόνους γιατί για 3η φορά στις σημερινές κατατακτήριες βγήκε η κόκκινη σημαία. Ο Κέβιν Μάγκνουσεν είχε έξοδο και χτύπησε στην μπαριέρα, με αποτέλεσμα οι αγωνοδίκες να διακόψουν τη διαδικασία. Ο Δανός της Haas όμως κατάφερε να «ξεκολλήσει» μόνος του το μονοθέσιο και να επιστρέψει στο γκαράζ της ομάδας του. Ωστόσο, απέμεναν λιγότερα από 9 λεπτά στο ρολόι.

Με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, οι οδηγοί, μαζί με τον Μάγκνουσεν που δεν είχε πάθει μεγάλη ζημιά, βγήκαν στην πίστα για μια ολιγόλεπτη μάχη, που θα καθόριζε τη σειρά εκκίνησης του Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου. Ο Σαρλ Λεκλέρ έδειξε για άλλη μία φορά την ταχύτητα της Ferrari και ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στην πρώτη θέση, λίγα χιλιοστά μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Φερστάπεν όμως στον επόμενο γύρο του κινήθηκε πολύ πιο γρήγορα και ανέβηκε πρώτος με μεγάλη διαφορά, παρότι υπήρχαν κίτρινες σημαίες στην πίστα.

Η κίτρινη σημαία είχε βγει γιατί ο Βάλτερι Μπότας είχε παρκάρει το μονοθέσιό του στην άκρη της πίστας και ύστερα από λίγο έγινε κόκκινη, με τη διαδικασία να διακόπτεται για 4η φορά, αφού έπρεπε να απομακρυνθεί η Alfa Romeo του Φινλανδού. Τη στιγμή τη διακοπής απέμεναν μόλις 3 λεπτά στο ρολόι, κάτι που σήμαινε ότι οι οδηγοί θα είχαν μόνο μία προσπάθεια για να βελτιώσουν το χρόνο τους.

Έτσι, προτού ακόμα ανάψει το πράσινο φως στην έξοδο του pit lane σχηματίστηκε μια μικρή ουρά. Μπροστά βρισκόταν ο Φερστάπεν και πίσω του ακριβώς ο Λεκλέρ, με τους Πέρεζ και Αλόνσο να ακολουθούν. Ένας και μοναδικός γύρος θα τα έκρινε όλα.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής όμως είχε πέσει ακόμα περισσότερη βροχή και έτσι η βελτίωση του χρόνου μάλλον δεν ήταν εφικτή. Δεν το μάθαμε ποτέ, όμως, γιατί η διαδικασία διακόπηκε με κόκκινη σημαία για 5η και τελευταία φορά, όταν ο Λάντο Νόρις είχε έξοδο και βγήκε στις μπαριέρες. Έτσι, με μόλις 38 δευτερόλεπτα να απομένουν στο Q3 όλοι επέστρεψαν στα γκαράζ τους οριστικά.

Ο Μαξ Φερστάπεν, επομένως, πήρε την pole position και θα ξεκινήσει τον Αγώνα Σπριντ από την πρώτη θέση. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν δεύτερος και θα βρεθεί δίπλα του στην πρώτη σειρά. Ο Λάντο Νόρις ήταν 3ος, με τον Κέβιν Μάγκνουσεν στην 4η θέση. Ακολούθησαν οι Αλόνσο, Ρικάρντο, Πέρεζ, Μπότας, Φέτελ και Σάινθ.

MAX: “It was tricky out there. It was very slippery. I'm very pleased with pole position. It’s a good start to the weekend. #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/1oH0tEJrA7 — Formula 1 (@F1) April 22, 2022

Ο Αγώνας Σπριντ του Σαββάτου θα ξεκινήσει στις 5:30 μ.μ. ώρα Ελλάδας και όπως πάντα την εξέλιξή του μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσα από το LIVE του Gazzetta.

Αποτελέσματα