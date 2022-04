Αλλαγές υπήρξαν στα σχέδια της Scuderia Ferrari, που επέλεξε να τοποθετήσει νέα κομμάτια στη μονάδα ισχύος του Κάρλος Σάινθ.

Η νέα εποχή της Formula 1 ξεκίνησε με μία Ferrari που θυμίζει παλιές εποχές, καθώς μετρά δύο νίκες στους τρεις πρώτους αγώνες του 2022. Η F1-75 έχει αποδειχθεί ένα μονοθέσιο νικητής, όμως μόνο στα χέρια του Σαρλ Λεκλέρ προς το παρόν. Άλλο ένα πλεονέκτημα που είχε ως τώρα η ιταλική ομάδα είναι αυτό της αξιοπιστίας.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, η Scuderia Ferrari εντόπισε κάτι ύποπτο στη μονάδα ισχύος του Κάρλος Σάινθ κι έτσι για προληπτικούς λόγους αποφάσισε να την αντικαταστήσει. Συγκεκριμένα, οι μηχανικοί της ιταλικής ομάδας τοποθέτησαν τα εξής νέα μέρη: κινητήρα εσωτερικής καύσης, turbo, MGU-H και MGU-K. Το σημαντικό για τον Ισπανό είναι πως τα προηγούμενα κομμάτια του μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πάλι, όμως, η πρώτη του αλλαγή εντός κανονισμών για το 2022 ήρθε νωρίτερα απ’ότι είχε αρχικά υπολογιστεί.

Μέσα στη σεζόν οι οδηγοί έχουν περιορισμένο αριθμό κομματών της μονάδος ισχύος στη διάθεσή τους. Από αυτά, έχουν μόλις δύο διαφορετικά Control Electronics και Energy Store για όλη τη σεζόν, ενώ στα υπόλοιπα (κινητήρας εσωτερικής καύσης, turbo, MGU-H και MGU-K) έχουν τρία συνολικά διαθέσιμα. Σε περίπτωση που ξεπεράσουν ατόν τον αριθμό θα αρχίσουν να δέχονται ποινές στη θέση εκκίνησης.

Η Ferrari ετοιμάζει αναβάθμιση στον κινητήρα της που θα έρθει στους επόμενους αγώνες. Η αλλαγές στη μονάδα ισχύος του Σάινθ δεν γνωρίζουμε αν σχετίζονται με τα αναβαθμισμένα κομμάτια. Σε περίπτωση που δεν τα έχει, τότε θα έχει μειονέκτημα απόδοσης σε σχέση με τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, όταν έρθει η τα χρησιμοποιήσει εκείνος.

Ανάλογες αλλαγές στη μονάδα ισχύος έκανε και η Alpine στον Εστεμπάν Οκόν, με τον Γάλλο να πλησιάζει πιο κοντά στις ποινές, όπως και ο teammate του, Φερνάντο Αλόνσο. Σε άλλες αλλαγές που έγιναν στα μονοθέσια των ομάδων, η Williams προχώρησε σε αλλαγή του Energy Store και των Control Electronics στο μονοθέσιο του Άλεξ Άλμπον.

Carlos’ engine has been changed as a precaution following the impact in Australia as we do not want to take any risks with the Sprint weekend format.#essereFerrari #ImolaGP pic.twitter.com/kHxpochNPH