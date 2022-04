Η βροχή ήταν ο πρωταγωνιστής στο FP1 στο Πορτιμάο, με τον Μαρκ Μάρκεθ να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο.

Ο πέμπτος αγώνας του MotoGP για το 2022 ξεκίνησε με το FP1 στην πίστα του Πορτιμάο, με τον Μαρκ Μάρκεθ της Repsol Honda να ολοκληρώνει την περίοδο στην κορυφή της κατάταξης. Ο Ισπανός αναβάτης σημείωσε στο τέλος διαδικασίας, που διεξήχθηκε σε βρόχινες συνθήκες, το 1:50.666 και άφησε στη 2η θέση τον Τζοάν Μιρ της Suzuki για 0,375 δευτ. Ακολούθησε ο εντυπωσιακός Μάρκο Μπετζέκι της VR46 Racing, ενώ την πρώτη 5άδα έκλεισαν οι Ζοάν Ζαρκό και Μιγκέλ Ολιβέιρα.

Το FP1 διεξήχθη δίχως ιδιαίτερα προβλήματα, με τη βροχή όμως να ανακατέβει την τράπουλα αναφορικά με τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου. Οι αναβάτες θα πιέσουν ιδιαίτερα στο FP2 σε περίπτωση που διεξαχθεί υπό στεγνές συνθήκες, μιας και θέλουν να έχουν απευθείας πρόκριση στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Η διαδικασία των 45 λεπτών ξεκίνησε στο βροχερό Πορτιμάο, με τους αναβάτες να σπεύδουν άμεσα στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Ο καιρός αναμένεται να παίξει το ρόλο του καθ’όλη τη διάρκεια του τριημέρου και η αίσθηση μιας βρεγμένης πίστας είναι πολύ σημαντική για όλους.

Στα πρώτα 15 λεπτά, οι χρόνοι έπεφταν συνεχώς, με τον Τζακ Μίλερ να προηγείται με το 1:51,437. Αρκετά σημεία της πίστας είχαν αρκετό νερό, με τους αναβάτες να προσπαθούν να βρουν τα κατάλληλα πατήματα. Ο Νακαγκάμι ήταν ο μεγάλος άτυχος του πρωινού σκέλους, καθώς είχε ένα άσχημο highside στην έξοδο της στροφής 9. Πριν επιστρέψουν όμως οι αναβάτες στα pit, o Μάρκεθ έγραψε το 1:51,219 για να ανέβει στην 1η θέση, ενώ ο τοπικός ήρωας, Μιγκέλ Ολιβέιρα ακολουθούσε από κοντά.

Για περίπου 10 λεπτά επικρατούσε ησυχία στην πίστα, μιας και στα γκαράζ των ομάδων αναβάτες και μηχανικοί συζητούσαν για πιθανές αλλαγές στις μοτοσικλέτες για το υπόλοιπο του FP1. Εν τέλει όμως κάποιος έπρεπε να βγει στην πίστα κι αυτός ήταν ο Μπετζέκι που σκαρφάλωσε αμέσως στην 1η θέση της κατάταξης, ενώ οι υπόλοιποι ήταν έτοιμοι να βγουν από τα γκαράζ τους.

Με 12 λεπτά να απομένουν, οι περισσότεροι αναβάτες επέστρεψαν στην πίστα, με στόχο να βελτιώσουν το χρόνο τους. Ο Μίλερ ήταν εκείνος που είχε πτώση και έχασε πολύτιμο χρόνο. Η διαδρομή σε εκείνο το σημείο είχε λιγότερο νερό και αυτό επέτρεψε σε όλους να πιέσουν περισσότερο. Ο Μάρκεθ επέστρεψε στην κορυφή με το 1:51,041, με τον μόνο που βελτίωσε επίσης να είναι ο Μαρτίν στην 4η θέση.

It's not just COTA where you can ride the rodeo 🤠#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/iDTMPXyLfT