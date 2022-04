Ο πρώην οδηγός της F1 και των αγώνων αντοχής έκανε δηλώσεις για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή που αναμένεται να συζητηθούν.

Η σύγχρονη ιστορία της Formula 1 άλλαξε χάρη στον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος έχει κατακτήσει τα πάντα έως τώρα στην καριέρα του. Όντας στη 16η σεζόν του στο σπορ, έχει 7 πρωταθλήματα στο ενεργητικό του, έχοντας ισοφαρίσει το ρεκόρ του 2022. Επιπλέον είναι ο μοναδικός οδηγός στην ιστορία που έχει τριψήφιο αριθμό νικών και pole position, με 103 στο σύνολο.

Ο Βρετανός έχει αποδείξει εντός πίστας πως είναι από τους καλύτερους οδηγούς της σύγχρονης εποχής της Formula 1, με ολοένα και περισσότερους πρώην οδηγούς να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον οδηγό της Mercedes-AMG. Τελευταίο παράδειγμα είναι ο πρώην οδηγός αγώνων, Ντέρεκ Ουόργιουϊκ, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Express Sport, παραδέχθηκε πως για εκείνον ο Χάμιλτον είναι από τους καλύτερους οδηγούς στην ιστορία.

«Είναι ένας φοβερός πρωταθλητής. Δεν πιστεύω πως υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα που λένε ότι ο Χάμιλτον δεν είναι ο καλύτερος πρωταθλητής όλων των εποχών. Τον βάζω απέναντι σε οδηγούς όπως ο Σένα, ο Προστ, ο Φάντζιο, ο Στέρλινγκ Μος, ο Τζάκι Στιούαρτ, όλους αυτούς τους σπουδαίους οδηγούς», ανέφερε ο Βρετανός.

Αρκετοί είναι αυτοί που έχουν ασκήσει κριτική στον Χάμιλτον αναφορικά με την κυριαρχία της Mercedes-AMG στην υβριδική εποχή της F1. Όμως ο Ουόργουικ, έχοντας πολλά χρόνια εμπειρίας απομυθοποιεί την εικασία αυτή: «Έχει κερδίσει πολλούς αγώνες καθαρά αλλά και έχει επίσης κυριαρχήσει. Ναι, η Mercedes ήταν κυρίαρχη, αλλά χρειάζεσαι ένα τέτοιο μονοθέσιο. Δεν ξέρω κάποιον πρωταθλητή που πήρε το πρωτάθλημα με ένα κακό μονοθέσιο και αυτό ισχύει για όλους».

Το ξεκίνημα της νέας εποχής της Formula 1 έχει βρει τη Mercedes σε μία πολύ δύσκολη θέση, με τον Χάμιλτον να μην μπορεί να διεκδικήσει προς ώρα νίκες. Όμως ο Ουόργουϊκ δεν ανησυχεί για τη γερμανική ομάδα: «Φαίνεται πως ο σχεδιασμός της Mercedes υποφέρει από το porpoising, αλλά αν μπορείς να πεις κάτι είναι πως ο Τότο Βολφ, ο Ρον Μέντοους και τέτοιοι άνθρωποι στο χώρο μπορούν να γυρίσουν τη ζυγαριά. Το μονοθέσιο μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό, θα κερδίζει αγώνες με τον Χάμιλτον. Αν το μονοθέσιο είναι ανταγωνιστικό, γνωρίζει πως μπορεί να παλέψει για το πρωτάθλημα».

