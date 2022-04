Τα κορυφαία πρωταθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση το τριήμερο του Πάσχα.

Παρά την εορταστική περίοδο, η αγωνιστική δράση παίζει δυναμικά στο gMotion by Gazzetta με δύο μεγάλους αγώνες να λαμβάνουν χώρα το τριήμερο 22-24 Απριλίου. Τόσο η Formula 1 όσο και το MotoGP θα πραγματοποιήσουν τον πρώτο τους αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους σε Ιταλία και Πορτογαλία αντίστοιχα.

Η Formula 1 θα επισκεφθεί την ιστορική πίστα της Ίμολα για το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια. Ο τέταρτος αγώνας του 2022 γίνεται δίπλα στο «σπίτι» της Ferrari, με ένα τεράστιο πλήθος οπαδών να αναμένεται να κατακλύσει τις κερκίδες. Μάλιστα πρόκειται για ένα άκρως σημαντικό τριήμερο για τους «κόκκινους», μια και ο οδηγός της Scuderia Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, προηγείται στη βαθμολογία των οδηγών έχοντας κατακτήσει δύο νίκες στους τρεις πρώτους αγώνες του 2022.

Στην Ίμολα θα δούμε τον πρώτο Αγώνα Sprint της σεζόν, κάτι που σημαίνει ότι την Παρασκευή θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες δοκιμές, το Σάββατο θα δούμε το Sprint διάρκειας 100 χιλιομέτρων, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί το Grand Prix διάρκειας 63 γύρων. Εκεί αναμένουν ακόμα μία μεγάλη κόντρα ανάμεσα στους οδηγούς της Ferrari και της Red Bull Racing, με τη Mercedes-AMG να συνεχίζει την προσπάθειά της για να μειώσει τη διαφορά από τις κορυφαίες ομάδες.

Ο καιρός αναμένεται να παίξει το δικό του ρόλο, με την πρόβλεψη να κάνει λόγο για βροχές καθ’όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Από πλευράς ελαστικών, η Pirelli θα φέρει τις γόμες ελαστικών C2 (σκληρή), C3 (μέση) και C4 (μαλακή).

Η τηλεοπτική μετάδοση του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια θα πραγματοποιηθεί από την ΕΡΤ και την CosmoteTV. Μη χάσετε τα LIVE του gMotion by Gazzetta για τις κατατακτήριες δοκιμές, τον Αγώνα Sprint και το Grand Prix της Κυριακής

Three Races. Three Battles. 🍿@Charles_Leclerc 🆚 @Max33Verstappen



Enjoy four minutes and eight seconds of the two going wheel-to-wheel 🤩#F1 pic.twitter.com/LCWXWCXcSA

