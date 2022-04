To νέο αγωνιστικό της Ferrari Competition GT ολοκλήρωσε τις πρώτες του επίσημες δοκιμές στην πίστα της ιταλικής εταιρείας στο Φιοράνο.

Σε νέες αγωνιστικές περιπέτειες ετοιμάζεται να μπει η Ferrari από το 2023 και η προετοιμασία της έχει ήδη ξεκινήσει. Εκτός από τη Formula 1 όπου φέτος διαπρέπει, η ιταλική εταιρεία έχει έντονη αγωνιστική παρουσία στους αγώνες GT σε κορυφαία πρωταθλήματα.

Για το λόγο αυτό ετοιμάζει το νέο της αγωνιστικό GT3 επόμενης γενιάς. Το μοντέλο θα λέγεται 296 GT3 και θα αντικαταστήσει την 488 GT3 Evo, έχει σχεδιαστεί στο εργοστάσιο της Ferrari στο Μαρανέλο, όμως την κατασκευή του την έχει αναλάβει η Oreca. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο πλευρών, μιας και στο εργοστάσιο των Ιταλών εξελίσσεται το νέο Hypercar που θα πάρει μέρος στο WEC το 2023.

Η νέα 296 GT3, αφού έκανε το shakedown της στις αρχές της εβδομάδας στο γαλλικό σιρκουί Πολ Ρικάρντ, ολοκλήρωσε δύο παραγωγικές ημέρες δοκιμών στο Φιοράνο, την ιδιόκτητη πίστα της Ferrari. Στο τιμόνι του αγωνιστικού βρέθηκαν οι εργοστασιακοί οδηγοί της ιταλικής ομάδας, Αλεσάντρο Πιερ Γκουίντι και Αντρέα Μπερτολίνι. Σύμφωνα με την ίδια τη Ferrari, το πρόγραμμα των δοκιμών της 296 GT3 περιλάμβανε μικρά και μεγάλα stint, με στόχο τη συλλογή δεδομένων.

Ο οδηγός της ιταλικής εταιρείας, Αλεσάντρο Πιερ Γκουίντι, δήλωσε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον τρόπο που εξελίχθηκαν οι δύο ημέρες δοκιμών. Είναι ένα πολύ καλό αγωνιστικό και έχει καλή συμπεριφορά. Σε αυτό το σημείο εστιάζουμε στις δοκιμές όλων των συστημάτων και την αξιοπιστία του. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τα δεδομένα που πήραμε».

Αργότερα μέσα στη χρονιά το αγωνιστικό θα περάσει από τη διαδικασία ομολογκαρίσματος της FIA ώστε να πάρει άδεια να αγωνιστεί σε πρωταθλήματα που επιτρέπουν τη χρήση GT3 αγωνιστικών.

You've seen the sketches, you've seen the pictures...it's time to see the #Ferrari296GT3 unleashed! 🎞

Here's a look at the first few testing days in Fiorano. And the best is yet to come!#FerrariCompetizioniGT #FerrariRaces #Ferrari pic.twitter.com/mSus898CpR