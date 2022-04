Το νέο και αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της κορεατικής φίρμας κατέκτησε την κορυφή των World Car Awards, σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες.

Ακόμη μία διάκριση έρχεται να προσθέσει στο παλμαρέ του το Hyundai Ioniq 5. Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της κορεατικής εταιρείας κατάφερε να κερδίσει τα βλέμματα στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης, όπου στο πλαίσιο των World Car Awards, κέρδισε όχι μόνο με ένα, αλλά τρία διαφορετικά βραβεία! Το νέο crossover ανακηρύχθηκε World Car of the Year, World Electric Vehicle of the Year και World Car Design of the Year. Το μοντέλο της Hyundai διακρίθηκε ανάμεσα σε 27 ανταγωνιστικά μοντέλα που κυκλοφόρησαν το 2021.

Για το βραβείο, «Παγκόσμιο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς» (World Electric Vehicle of the Year), η κριτική επιτροπή επέλεξε το Ioniq 5 από μια αρχική λίστα 11 οχημάτων και στη συνέχεια μεταξύ τριών φιναλίστ. Για να διαγωνισθούν στην κατηγορία αυτή, τα οχήματα πρέπει να παίρνουν κίνηση αποκλειστικά από έναν ή περισσότερους ηλεκτροκινητήρες. Επίσης έπρεπε τα μοντέλα αυτά να παράγονται τουλάχιστον σε 5.000 μονάδες ετησίως και να πωλούνται σε τουλάχιστον δύο μεγάλες αγορές και δύο ηπείρους στο διάστημα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2021 και 30 Μαρτίου 2022.

Παράλληλα, για το βραβείο «Παγκόσμιο Βραβείο Σχεδιασμού της Χρονιάς» (World Car Design of the Year), η ομάδα έξι ειδικών από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, επέλεξε το Ioniq 5 ανάμεσα στους υποψήφιους που διαγωνίστηκαν. Η επιτροπή εξέτασε κάθε όχημα με βάση το στιλ και την καινοτομία που ξεπερνά τα καθιερωμένα όρια.

Ο Πρόεδρος και CEO της Hyundai Motor Company, Τζαεχούν Τσανγκ δήλωσε για την επιτυχια του Ioniq 5: «Είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή η κατάκτηση αυτών των σημαντικών βραβείων, τα οποία αναγνωρίζουν το ταλέντο και τη σκληρή δουλειά όλων των ανθρώπων και των συνεργατών μας στην Hyundai Motor Company. Το όραμά μας είναι να επιτύχουμε την «Πρόοδο για την Ανθρωπότητα» και αυτή η διάκριση θα ενδυναμώσει τη δέσμευσή μας να κάνουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα. Το IONIQ 5 αντιπροσωπεύει ένα κομβικό επίτευγμα για εμάς καθώς πρωτοστατούμε σε μια νέα γενιά έξυπνων λύσεων κινητικότητας με τις καινοτόμες τεχνολογίες της πλατφόρμας E-GMP, την εξαιρετική απόδοση, την ανατρεπτική σχεδιαστική προσέγγιση και των χώρων. Ο ρυθμός των αλλαγών στη Hyundai θα συνεχιστεί αμείωτος για το υπόλοιπο του 2022, καθώς σύντομα θα προσθέσουμε νέα μοντέλα στη βραβευμένη γκάμα της μάρκας IONIQ».

Αυτά δεν είναι τα μοναδικά βραβεία του Hyundai Ioniq 5, καθώς έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό να εμπλουτίζει τη συλλογή αυτή. Το Ioniq 5 είναι το πρώτο Hyundai που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά ως ηλεκτρικό και βασίζεται στην νέα πλατφόρμα E-GMP (Electric-Global Modular Platform) του ομίλου.