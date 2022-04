H αυστριακή ομάδα έχει μία δύσκολη εξίσωση να λύσει, μετά από τους τρεις πρώτους αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα της F1.

Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής χρονιάς του 2022, κανένας δεν περίμενε πως ο Μαξ Φερστάπεν θα μετρά δύο εγκαταλείψεις σε τρεις αγώνες από μηχανικά προβλήματα. Ο Ολλανδός πρωταθλητής της περασμένης σεζόν, έχει να αντιμετωπίσει μία νέα πραγματικότητα και καλείται να δείξει έναν άλλο εαυτό.

Στο Grand Prix Αυστραλίας επιβεβαιώθηκε ένας από τους χειρότερους εφιάλτες της Red Bull Racing, η έλλειψη αξιοπιστίας. Στον εναρκτήριο αγώνα του Μπαχρέιν είδε τους οδηγούς της να έχουν διπλή εγκατάλειψη, έπειτα στη Σαουδική Αραβία πήρε τη νίκη δια χειρός του Ολλανδού πρωταθλητή της και στη συνέχεια της Μελβούρνης, όντας στη 2η θέση, ο Φερστάπεν αναγκάστηκε να σταματήσει την RB18 στην έξοδο της στροφής 2. Όπως είναι εύλογο, δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με την εγκατάλειψη αυτή.

Όμως ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, προσπαθεί να δει την κατάσταση από τη θετική της πλευρά. Μιλώντας στο Sky Sports μετά το τέλος του αγώνα στο Άλμπερτ Παρκ, ανέφερε: «Προτιμώ να βρω λύσεις για ένα γρήγορο μονοθέσιο, παρά να προσπαθήσω να κάνω ένα αργό μονοθέσιο, γρήγορο. Πρέπει όμως να λύσουμε τα θέματά μας. Δεν πρέπει οι εγκαταλείψεις να είναι αποδεκτές. Πρέπει να κατανοήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα στο μονοθέσιο και να το λύσουμε».

Heartbreak for Max Verstappen in Australia 💔



An podium opportunity missed for the Dutchman after a strong showing ended prematurely with a car problem 😫#AusGP #F1 pic.twitter.com/DXeOAe1r4X