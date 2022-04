Μία κίνηση του Ρώσου Αρτέμ Σεβεριούκιν σε διεθνή αγώνα karting, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ξεκίνησε έρευνα σχετικά με μία αμφιλεγόμενη κίνηση του Ρώσου οδηγού Αρτέμ Σεβεριούκιν, στο βάθρο της κατηγορίας Ok στον αγώνα karting του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έγινε στην πίστα του Πορτιμάο, στην Πορτογαλία.

Αγωνιζόταν με Ιταλική αγωνιστική λισάνς αφού ως γνωστόν, υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί σε ό,τι αφορά στους οδηγούς από τη Ρωσία, λόγω του εν εξελίξει πολέμου με την Ουκρανία.

Ο Σεβεριούκιν κατέκτησε τη νίκη αλλά ενώ βρισκόταν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και έπαιζε ο ιταλικός εθνικός ύμνος, έκανε μία κίνηση που από πολλούς κρίνεται ως ναζιστικός χαιρετισμός. Συγκεκριμένα, χτύπησε με το δεξί του χέρι το στήθος του δύο φορές κι έπειτα το προέκτεινε με χαρακτηριστικό τρόπο. Όλα αυτά, παρουσία του Προέδρου Karting της FIA, του Ινδού Ακμπάρ Εμπραχίμ.



Καθώς το θέμα πήρε άμεσα τεράστιες διαστάσεις μέσω social media, η FIA εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας ανέφερε: «H FIA επιβεβαιώνει πως έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα γύρω από την (απαράδεκτη) κίνηση του Κου Αρτέμ Σεβεριούκιν κατά τη διάρκεια της τελετής στο βάθρο της κατηγορίας Ok, στον πρώτο γύρο του FIA Karting European Championship στο Kartodromo Internacional do Algarve στην Πορτογαλία. Η FIA θα ανακοινώσει σύντομα τις επόμενες κινήσεις της γύρω από το θέμα».

Άμεσα, τοποθετήθηκε και η ομάδα του Σεβεριούκιν, η Σουηδική Ward Racing, με την ανακοίνωσή της να αναφέρει μεταξύ άλλων: «Οι πράξεις του ήταν αποκλειστικά προσωπικές και δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις και τις αξίες της Ward Racing. Αντίθετα, η Ward Racing στέκεται στο πλευρό της διεθνούς κοινότητας, καταδικάζοντας την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τους ανθρώπους που υποφέρουν λόγω αυτής της απρόκλητης και τρομακτικής επίθεσης. Καταδικάζουμε τις προσωπικές κινήσεις του με τον πιο εμφατικό τρόπο, καθώς τις θεωρούμε εκδηλώσεις αντιαθλητικής συμπεριφοράς, απαράδεκτης παραβίασης του ηθικού και αθλητικού κώδικα».

Όπως ανακοίνωσε η Ward, η συνεργασία των δύο πλευρών λύθηκε άμεσα. Από την πλευρά του, ο 15χρονος οδηγός προσπάθησε να απολογηθεί, επιμένοντας πως η κίνησή του δεν έχει ναζιστικό χαρακτήρα.

«Αγωνιζόμουν με ιταλική λισάνς, κέρδισα τον αγώνα αγωνιζόμενος με την ιταλική σημαία και όσοι βρίσκονται κάτω από το βάθρο μου έδειχναν πως σε τέτοιες περιπτώσεις στην Ιταλία, συνηθίζεται να χτυπάς το στήθος στο ύψος της καρδιάς, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη. Το πως έγιναν τα υπόλοιπα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ξέρω πως είμαι ανόητος και είμαι έτοιμος να υποστώ τις συνέπειες. Ζητώ να με πιστέψετε, πως δεν ήταν κάποια υποστήριξη στο ναζισμό ή τον φασισμό, δεν είχα καμία πρόθεση να προσβάλω τους θεατές, τους οδηγούς, το κοινό, την ομάδα ή τους τηλεθεατές. Σας παρακαλώ να με συγχωρέσετε», είπε ο Σεβεριούκιν.

Παρά την απολογία του που συνοδεύτηκε από κλάματα, πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως η FIA θα προχωρήσει σε κυρώσεις.