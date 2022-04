O επικεφαλής της Mercedes-AMG Τότο Βολφ έκανε νέες αποκαλύψεις για τον τέως Διευθυντή Αγώνων της Formula 1 Μάικλ Μάσι.

Ένας από τους αρνητικούς πρωταγωνιστές της περσινής σεζόν της Formula 1 ήταν ο τέως Διευθυντής Αγώνων, Μάικλ Μάσι, που με τις αποφάσεις του προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις εντός του σπορ. Η FIA τον αντικατέστησε με δύο νέους Διευθυντές Αγώνων, Νιλς Βίτιχ και Εντουάρντο Φρέιτας, ενώ στην έρευνα που πραγματοποίησε για το Άμπου Ντάμπι παραδέχθηκε πως έγιναν ανθρώπινα λάθη κατά τον τελευταίο αγώνα στο Αμπου Ντάμπι.

Ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, μίλησε στο Press Association και έκανε ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις. Παραδέχθηκε πως είχε δείπνο με τον Μάσι πριν από το Άμπου Ντάμπι και έβαλε επιπλέον λάδι στη φωτιά λέγοντας πως ο Αυστραλός είχε άσχημη συμπεριφορά προς τους οδηγούς.

«Η ιστορία μου με τον Μάσι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είχα δείπνο μαζί του την Τετάρτη πριν από τον αγώνα στο Άμπου Ντάμπι και του είχα πει πως πρέπει να δέχεται την κριτική που του ασκείται και να βελτιωθεί από αυτό. Για παράδειγμα, ο Λιούις κάνει καθημερινά τη δική του αυτοκριτική και ο καθένας γνωρίζει το καλύτερο για τον εαυτό του. Δεν ήθελα να τον επηρεάσω, ήθελα να είμαι ειλικρινής μαζί του πως δεν πρέπει να θεωρεί λανθασμένες τις απόψεις άλλων. Πολλές φορές άκουγες από τις συναντήσεις των οδηγών με τον Μάσι πως πολλές φορές δεν τους σεβόταν με τον τρόπο που τους αντιμετώπιζε. Ένας διοργανωτής αγώνων από τη Μέση Ανατολή μου είπε πως ήταν ανακουφισμένος που ο Μάσι αποχώρησε γιατί του συμπεριφερόταν πολύ άσχημα», ανέφερε ο Αυστριακός επικεφαλής της Mercedes.

Όμως δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε τις κατηγορίες του προς τον Μάσι για τα όσα έγιναν στο Άμπου Ντάμπι: «Δεν άκουγε την άποψη κανενός και μέχρι σήμερα δεν πιστεύει πως πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι έκανε κάτι λάθος. Ήταν πλέον ένα βάρος για το σπορ γιατί όλοι μιλούσαν για το Άμπου Ντάμπι και τον Διευθυντή Αγώνα. Ο κόσμος δεν πρέπει να μιλάει γι’αυτόν, γιατί ο ρόλος του είναι να διασφαλίσει πως ο αγώνας διεξάγεται υπό τους αγωνιστικούς κανονισμούς».

Επιπλέον ο Βολφ δήλωσε πως είναι αρκετά ευχαριστημένος με τον τρόπο που ο νέος Διευθυντής Αγώνων, Νιλς Βίτιχ, έχει διαχειριστεί το ρόλο του ως τώρα. Στο αγωνιστικό κομμάτι όμως, είναι πολύ χαρούμενος με την αρμονική συνεργασία των οδηγών του, Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ, με τον τρόπο που διαχειρίζονται την τωρινή δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στη Mercedes.

Great job, @MercedesAMGF1! 🤜🤛

It’s P3 for George and his first podium with the team 🙌😍 Lewis crosses the line right behind, securing P4! 👏#AustralianGP #WeLivePerformance #MercedesAMGF1 pic.twitter.com/nsrD6WnxYH