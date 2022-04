Ο Βρετανός θεωρεί πως ήταν άτυχος στον αγώνα του Άλμπερτ Παρκ, όμως ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με το συνολικό αποτέλεσμα της Mercedes.

Το Grand Prix Αυστραλίας ήταν ο πρώτος αγώνας στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 που η Mercedes-AMG μάζεψε τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη ομάδα. Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε το πρώτο του βάθρο με τα «ασημί βέλη», ενώ ο Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 4η θέση.

Ο Βρετανός 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε εξαιρετική εκκίνηση κερδίζοντας δύο θέσεις και ήταν σε θέση βάθρου στο πρώτο μέρος του αγώνα. Όμως όταν έκανε την εμφάνισή του το αυτοκίνητο ασφαλείας, τον έριξε στην 5η θέση. Την ίδια ώρα, επέτρεψε στον Ράσελ να κάνει ένα «δωρεάν» pitstop και να τον προσπεράσει. Η εγκατάλειψη του Μαξ Φερστάπεν έφερε το νεαρό Βρετανό σε θέση βάθρου, με τους δύο οδηγούς της Mercedes να τερματίζουν σε παράταξη.

Μετά το τέλος του Grand Prix Αυστραλίας, ο Χάμιλτον ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε η Mercedes: «Είχαμε ένα φοβερό αγώνα, ο Τζορτζ έκανε εξαιρετική δουλειά, είδα τη φοβερή μάχη που είχε με τον Πέρεζ. Ήμουν αρκετά άτυχος με το αυτοκίνητο ασφαλείας, αλλά κάναμε πολύ καλή δουλειά με βάση το μειονέκτημα που έχουμε στην απόδοση του μονοθεσίου μας. Χαίρομαι για την ομάδα. Σήμερα μπορώ να πω πως πήραμε τα μέγιστα και σκοράραμε πολύ σημαντικούς βαθμούς».

Από τη μεριά του ο Τζορτζ Ράσελ έδωσε τα εύσημα στην ομάδα του: «Κάναμε τόσο σκληρή δουλειά για να είμαστε εδώ που είμαστε. Πήραμε τα μέγιστα, είχαμε την τύχη μαζί μας, έτσι είναι οι αγώνες. Σε αυτό τον αγώνα ήμασταν η πέμπτη ταχύτερη ομάδα και ολοκληρώσαμε τον αγώνα στις θέσεις 3 και 4, μπροστά από τις McLaren και τις Alpine. Έχουμε δυνατότητες, αλλά πρέπει να ξεκλειδώσουμε τη δυναμική του μονοθεσίου μας».

