Παρά το γεγονός πως εκκινεί από την πρώτη σειρά της εκκίνησης, ο οδηγός της Red Bull Racing δεν ήταν ευχαριστημένος από την απόδοσή του στις κατατακτήριες του Grand Prix Αυστραλίας.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστραλίας, του τρίτου αγώνα της Formula 1 για το 2022 άφησαν ανάμεικτα συναισθήματα στη Red Bull Racing. O Σαρλ Λεκλέρ πήρε τη δεύτερη pole position της σεζόν αφήνοντας πίσω του κατά σχεδόν τρία δέκατα τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πίεσε πολύ στο τέλος της διαδικασίας, αλλά μένει και πάλι δίχως pole στη φετινή χρονιά.

Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο οδηγός της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν παρά το γεγονός πως εκκινεί δίπλα στο μεγάλο του αντίπαλο στο 2022, μίλησε για έλλειψη αυτοπεποίθησης πίσω από το τιμόνι της RB18.

«Όλο το διήμερο, το μονοθέσιο δεν ήταν ποτέ σταθερό στον ένα γύρο. Μπορώ να πω ότι ως τώρα νιώθω αρκετά άβολα. Σε κανέναν μου γύρο δεν είχα την αυτοπεποίθηση που θα ήθελα και δυσκολεύτηκα αρκετά. Φυσικά και η δεύτερη θέση είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, όμως δεν νιώθω άνετα ώστε να βρω το όριο. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας μετά στην ανάλυση. Πιθανότατα στον αγώνα θα είμαστε περίπου στο ίδιο επίπεδο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω καθόλου καλή αίσθηση. Ως ομάδα θέλουμε κάτι περισσότερο, αλλά θα δεχθώ τη 2η θέση», ήταν τα λόγια του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2021.

