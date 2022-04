Το ατύχημα στο Q3 στέρησε από τον οδηγό της Alpine ένα εντυπωσιακό πλασάρισμα στις κατατακτήριες.

Μέχρι λίγο πριν το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Αυστραλίας, τρίτου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, τα πράγματα για τον Φερνάντο Αλόνσο και την Alpine F1 εξελίσσονταν εξαιρετικά.

Ο Ισπανός ήταν ένατος στο FP1, τέταρτος στο FP2, τέταρτος και στο FP3, πέμπτος στο Q1, πέμπτος στο Q2 ενώ στο Q3, βρισκόταν σε έναν εντυπωσιακό γύρο. Ένα γύρο που σίγουρα θα τον οδηγούσε στις πρώτες θέσεις – άγνωστο το που.

Όμως ένα τεχνικό πρόβλημα στην Alpine A522 τον έστειλε στις μπαριέρες της στροφής 11 του Άλμπερτ Παρκ, ολοκληρώνοντας πρόωρα και άδοξα την προσπάθειά του. Πράγμα που προφανώς του έφερε απογοήτευση αφού για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, φλέρταρε με τις πρώτες θέσεις!

«Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε την pole position… όμως σίγουρα μία θέση στην τριάδα. Νομίζω πως ο γύρος στον οποίο βρισκόμουν ήταν αρκετά καλός για το Top-3 και είχα φυλάξει και δύο σετ φρέσκων ελαστικών. Εξελισσόταν ως το καλύτερο αγωνιστικό τριήμερα για μένα εδώ και χρόνια», είπε ο Ισπανός στην τηλεοπτική κάλυψη της Formula 1.

Όσο για την αιτία που κατέληξε στον τοίχο, δεν άλλαξε άποψη σε σχέση με τα πρώτα του λόγια μέσω team radio. Συγκεκριμένα, O 40χρονος είπε: «Κάτι πήγαινε στραβά στα υδραυλικά. Δεν μπορούσα να αλλάξω σχέσεις στο κιβώτιο και το τιμόνι βάρυνε πολύ, έχασα την υποβοήθηση στο τιμόνι. Ήταν πολύ απογοητευτικό».



Alonso is out of the car and appears to be okay 👍



He had just set the fastest middle sector of all, but his crash pauses the clock with seven minutes to go #AusGP #F1 pic.twitter.com/PcmbC3dOgG