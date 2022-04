Ο Ζοάν Ζαρκό εξέπληξε τον κόσμο του MotoGP, καθώς ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Τέξας για λογαριασμό της Pramac Racing.

H Ducati βρήκε ένα λόγο να χαμογελά στο Grand Prix ΗΠΑ, με τον Ζοάν Ζαρκό της Pramac Racing να γράφει τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας στο 2:02,542. Πίσω του ακολούθησε ο Τζακ Μίλερ της εργοστασιακής ομάδας, ενώ ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha την τελευταία στιγμή κατάφερε να ανέβει στην 3η θέση, κάνοντας μάλιστα ένα εξαιρετικό τελευταίο κομμάτι στην αμερικανική πίστα.

Απογοήτευση στην Aprilia, καθώς ο νικητής του προηγούμενου αγώνα και πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Αλέις Εσπαργκαρό είναι εκτός της πρώτης 10άδας στα συνδυασμένα αποτελέσματα της Παρασκευής. Στην επιστροφή του στη δράση, ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν στην 6η θέση όντας ο μοναδικός αναβάτης της Honda στις δέκα πρώτες θέσεις.

Το πράσινο φως άναψε στο τέλος του pitlane και όλοι οι αναβάτες βγήκαν αμέσως στην πίστα για να κάνουν τα πρώτα τους περάσματα. Η πλειοψηφία επέλεξε το σκληρό εμπρός ελαστικό, που αναμένεται να είναι η επιλογή στον αγώνα της Κυριακής. Οι χρόνοι έπεσαν αμέσως στη διαδικασία, με την κατάταξη να αλλάζει γύρο με το γύρο.

Όταν συμπληρώθηκαν τα πρώτα 15 λεπτά, ο Τζακ Μίλερ ήταν στην κορυφή των χρόνων με χρόνο στο 2:03,567, με τον Ενέα Μπαστιανίνι να τον ακολουθεί, ενώ τρίτος ήταν ο Ζοάν Μιρ. Σημαντικό στη διαδικασία αυτή ήταν οι ομάδες να επιλέξουν τις σωστές ρυθμίσεις για τους αναβάτες τους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν για να εδραιωθούν στις 10 πρώτες θέσεις των συνδυασμένων αποτελεσμάτων.

