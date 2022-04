O παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021 ανησυχεί για τις πιθανότητές του στο GP Αυστραλίας, με την ταχύτητα που έδειξε η Ferrari στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής.

Οι Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ ήταν οι οδηγοί που κυριάρχησαν στο FP1 και στο FP2 στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ. Οι οδηγοί της Ferrari έδειξαν από την αρχή του αγωνιστικού τριημέρου γρήγοροι πίσω από το τιμόνι της F1-75. Η διαφορά τους από τη Red Bull Racing μετά την Παρασκευή είναι μόλις δύο δέκατα, αλλά η διαφορά των δύο στις ευθείες είναι μεγάλη.

Μιλώντας μετά το τέλος του FP2, o οδηγός της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν έδειξε ευχαριστημένος με την απόδοσή του με τη μαλακή γόμα. «Είχα ένα μονοθέσιο μπροστά μου στον τελευταίο γύρο, κάτι που δεν με βοήθησε. Στο FP1 και στην αρχή του FP2 είχαμε πρόβλημα με την ισορροπία του μονοθεσίου. Μετά, στην τελευταία προσπάθεια όταν βγήκα στην πίστα αλλάξαμε το στήσιμο και ήμουν πολύ χαρούμενος».

Όσο για τον πραγματικό ρυθμό της RB18, o Ολλανδός πρωταθλητής παραδέχεται την υπεροχή της Ferrari, αλλά είναι παραπάνω από αισιόδοξος για τη συνέχεια του τριημέρου. «Ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε τις βελτιώσεις στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και θα χτίσουμε πάνω σε αυτό. Θα κάνουμε μερικές αλλαγές αύριο. Είμαστε λίγο πίσω από τη Ferrari αλλά πιστεύω πως θα πλησιάσουμε. Είναι και πάλι πολύ γρήγοροι, αλλά σε ρυθμό αγώνα είμαστε σε πολύ καλή θέση και είμαι χαρούμενος. Κάναμε μεγάλες βελτιώσεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει στις κατατακτήριες, όμως ως τώρα είναι πολύ δυνατοί. Έχουμε δουλειά να κάνουμε εμείς, ωστόσο θα είμαστε στη μάχη».

Ο Μαξ Φερστάπεν επιθυμεί να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο 2022, μετά το θρίαμβο στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Όλη η δράση του τρίτου αγώνα της φετινής σεζόν της Formula 1 παίζει δυνατά στο Gazzetta με LIVE σε κατατακτήριες και αγώνα.

