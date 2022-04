O Κάρλος Σάινθ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Αυστραλίας, ξεκινώντας το αγωνιστικό τριήμερο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη Scuderia Ferrari.

H Formula 1 επέστρεψε στο Άλμπερτ Παρκ για το Grand Prix Αυστραλίας, έπειτα από δύο χρόνια απουσίας, με τη Ferrari να ξεκινά με τον ιδανικά. Ο Κάρλος Σάινθ έγραψε τον ταχύτερο χρόνο στο 1:19,806 και άφησε μισό δευτερόλεπτο πίσω του τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ. Τις δύο F1-75 ακολούθησε ο Σέρχιο Πέρεζ, ενώ 4ος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν.

Θετική εμφάνιση είχαν στο FP1οι δύο McLaren, με τον Λάντο Νόρις στην 5η θέση, ενώ ο Ντάνιελ Ρικάρντο ήταν 8ος. Μουντό το ξεκίνημα για τη Mercedes-AMG στο αγωνιστικό τριήμερο, με τον Λιούις Χάμιλτον να είναι στην 7η θέση πίσω, από τον Εστεμπάν Οκόν της Alpine, ενώ ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ ήταν εκτός της πρώτης 10άδας.

We're into the final few minutes of first practice



Carlos Sainz is our leading man, with a 1:19.806 💪#AusGP #F1 pic.twitter.com/jNmQKEiUGN — Formula 1 (@F1) April 8, 2022

Η διαδικασία του FP1 ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν από νωρίς στην πίστα, ώστε να πάρουν μία πρώτη αίσθηση από τις αλλαγές που έγιναν από την τελευταία φορά που βρέθηκαν στην Αυστραλία. Μέχρι τη συμπλήρωση δέκα λεπτών είχαμε ήδη 15 οδηγούς να έχουν γράψει χρονομετρημένη προσπάθεια, κάτι που δημιούργησε παράλληλα έντονη "κίνηση" στην πίστα.

Στην κορυφή των χρόνων στα πρώτα 20 λεπτά ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ήταν ο μοναδικός οδηγός που είχε τη μαλακή γόμα ελαστικών, με τους Νόρις και Λεκλέρ να ακολουθούν από κοντά, έχοντας τη μέση και τη σκληρή γόμα αντίστοιχα. Μόνο οι δύο οδηγοί της Haas δεν είχαν ολοκληρώσει χρονομετρημένη επίδοση μέχρι εκείνο το σημείο.

Η διαδικασία διεκόπη για λίγα λεπτά, καθώς ένα κομμάτι από τη Red Bull RB18 του Πέρεζ έπεσε στην πίστα κι έπρεπε να απομακρυνθεί. Η δράση συνεχίστηκε άμεσα, με τις ομάδες να συνεχίζουν τα προγράμματά τους. Η ποικιλομορφία των στρατηγικών που είχαν επιλέξει όλοι ήταν εμφανής στο πρώτο μισό του FP1, καθώς δοκίμαζαν διαφορετικά πράγματα με τα ελαστικά, τις χαρτογραφήσεις ή τις νέες λύσεις που είχαν φέρει από πλευράς αναβαθμίσεων.

Μπαίνοντας στο δεύτερο μισό, είδαμε ολοένα και περισσότερους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Όσους περισσότερους γύρους έκαναν οι οδηγοί, τόσο περισσότερη πρόσφυση δημιουργούνταν στη διαδρομή.

Οι δύο Ferrari, έχοντας πλέον τη μαλακή γόμα, ανέβηκαν στην κορυφή της κατάταξης, με τον Σάινθ να έχει τον ταχύτερο χρόνο στο 1:20,325. Η μεταξύ τους διαφορά ήταν στα 0,052 δευτερόλεπτα ενώ ο Φερστάπεν ακολουθούσε στα τρία δέκατα. Ενώ οι περισσότεροι οδηγοί είχαν επιστρέψει στα γκαράζ τους, ο Σάινθ έμεινε έξω και έγραψε το 1:19,806, βελτιώνοντας τον καλύτερο χρόνο του FP1 κατά μισό δευτερόλεπτο.

Μπαίνοντας στα τελευταία 15 λεπτά, η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της όταν ο Σεμπάστιαν Φέτελ με κάποιου είδους μηχανικό πρόβλημα σταμάτησε στον τρίτο χρονομετρημένο τομέα.

🚩 RED FLAG 🚩



Sebastian Vettel comes to a stop on the back straight 😫#AusGP #F1 pic.twitter.com/G0r4ZVK9ey — Formula 1 (@F1) April 8, 2022

H πράσινη σημαία κυμάτισε και πάλι στο Άλμπερτ Παρκ με 10 λεπτά να απομένουν για την ολοκλήρωση του FP1, με σχεδόν όλους τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα. Οι περισσότερες ομάδες φόρτωσαν τα μονοθέσιά τους με πολλά καύσιμα, ώστε να πάρουν μία πρώτη γεύση από ρυθμό αγώνα. Οι μόνοι που βελτίωσαν την επίδοσή τους ήταν οι Πέρεζ και Φερναντο Αλόνσο, με τον Μεξικανό να σκαρφαλώνει στην 3η θέση, ενώ ο Ισπανός στην 9η θέση.

Η δράση για το Grand Prix Αυστραλίας συνεχίζεται στις 09:00 με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Όλη η δράση του τρίτου αγώνα της φετινής σεζόν της Formula 1 παίζει δυνατά στο Gazzetta με LIVE σε κατατακτήριες και αγώνα.

Αποτελέσματα FP1 GP Αυστραλίας

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari