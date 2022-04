Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Αυστραλίας για λογαριασμό της Scuderia Ferrari.

Η Ferrari κυριάρχησε και στο FP2 στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ, με τον Σαρλ Λεκλέρ να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο με την F1-75. Παρά το έντονο porposing, o Μονεγάσκος σημείωσε το 1:18,978 με τη μαλακή γόμα και έδειξε τις διαθέσεις του για το τρίτο αγωνιστικό τριήμερο της χρονιάς. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός είχε ορισμένα προβλήματα με το στήσιμο του μονοθεσίου του, όμως ολοκλήρωσε μόλις 0,245 δευτ. πίσω από τον οδηγό της Ferrari. Ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη F1-75 ακολούθησε, με τον Ισπανό να σημειώνει αρκετά νωρίς την ταχύτερη επίδοσή του.

Άκρως ικανοποιητική η εικόνα της Alpine, με τον Φερνάντο Αλόνσο να παίρνει την 4η θέση και να είναι μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ. Στην πρώτη 10άδα βρέθηκαν επίσης οι δύο McLaren, o Βάλτερι Μπότας της Alfa Romeo και ο Πιέρ Γκασλί της AlphaTauri. Απογοητευτική ήταν η Mercedes, με τους Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον να είναι στις θέσεις 11 και 13. Σε ρηχά νερά κινήθηκαν οι δύο Haas που έδιναν μάχη με τις Williams, ενώ ο Σεμπάστιαν Φέτελ μετά τα προβλήματα στο FP1, δεν έγραψε χρονομετρημένη επίδοση στο FP2.

Οι ομάδες έβγαλαν αμέσως τους οδηγούς τους στην πίστα με την έναρξη του FP2, καθώς η βροχή απειλούσε να κάνει την εμφάνισή της. Στο FP2 άπαντες επιχείρησαν να πάρουν όσα περισσότερα δεδομένα μπορούσαν για να βελτιώσουν το στήσιμο των μονοθεσίων τους για το υπόλοιπο τριήμερο. Πολύ σημαντικό ήταν επίσης το γεγονός πως η θερμοκρασία πίστας είχε πέσει κατά 8 βαθμούς σε σχέση με το FP1.

Μετά από τα πρώτα 15 λεπτά δράσης, στην κορυφή των χρόνων ήταν ο Σάινθ στο 1:19,979, με τον Λεκλέρ να τον ακολουθεί. Στην 3η θέση ήταν ο Μπότας με την Alfa Romeo, μπροστά από τον Αλόνσο και τις δύο McLaren. Μόνο ο Σεμπάστιαν Φέτελ δεν είχε βγει στην πίστα, καθώς οι μηχανικοί της Aston Martin έκαναν αλλαγή κινητήρα στην AMR22 του.

Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών, είδαμε τους οδηγούς να βγαίνουν και πάλι στην πίστα ώστε να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτήριων δοκιμών με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο Σάινθ βελτίωσε ξανά τον ταχύτερο γύρο στο 1:19,376, με τον Λεκλέρ να τον ακολουθεί και τον Αλόνσο στην 3η θέση.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση 30 λεπτών ο Φερστάπεν έκανε τη δική του γρήγορη προσπάθεια με τη μαλακή γόμα, όμως ήταν τέσσερα δέκατα πίσω από τις Ferrari. Όμως οι γρήγορες προσπάθειες δεν είχαν ολοκληρωθεί, με τον Λεκλέρ να γράφει το 1:18,978, τον καλύτερο χρόνο του τριημέρου ως τώρα. Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση της Mercedes ως εκείνο το σημείο, με τους Ράσελ και Χάμιλτον να είναι εκτός 10άδας. Αντιθέτως, η McLaren αυτή που έδειχε πιο βελτιωμένη από όλους σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες.

Μπαίνοντας τα τελευταία 20 λεπτά, οι ομάδες έβγαλαν τα μονοθέσιά τους στην πίστα με πολλά καύσιμα για να κάνουν προσομοίωση αγώνα. Αυτός που είχε μείνει έξω για να κάνει προσομοίωση κατατακτηρίων ήταν ο Φερστάπεν, ο οποίος παρά το κακό τελευταίο κομμάτι έγραψε τον 2ο ταχύτερο χρόνο στη διαδικασία. Εκείνη τη στιγμή στην πίστα βγήκε και ο Φέτελ, έχοντας χάσει τα πρώτα 40 λεπτά.

Το FP2 διεκόπη για δύο λεπτά, καθώς ένα αεροδυναμικό κομμάτι από το μονοθέσιό του Λανς Στρολ έπεσε στην πίστα ανάμεσα στις στροφές 12 και 13. Στην κατάταξη δεν είδαμε κάποια αλλαγή έως το τέλος, ενώ η βροχή δεν έκανε ποτέ την εμφάνισή της.

