Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με την απόδοση της W13 E Performance στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ.

Η δράση για το GP Αυστραλίας ξεκίνησε την Παρασκευή με τις δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών, στο πλαίσιο του τρίτου αγώνα της Formula 1 στο 2022. Η Ferrari κυριάρχησε τόσο στο FP1 με τον Κάρλος Σάινθ, όσο και στο FP2 με τον Σαρλ Λεκλέρ.

Η ομάδα που προβλημάτισε και απογοήτευσε σε γενικές γραμμές ήταν η Mercedes-AMG. H γερμανική ομάδα δεν είχε κανέναν οδηγό εντός της πρώτης 10άδας μετά το πέρας του FP2, με τους Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον να είναι μάλιστα πάνω από ένα δευτερόλεπτο μακριά από τον ταχύτερο χρόνο.

Μετά τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, ο Χάμιλτον μίλησε για την απόδοση της ομάδας και το γεγονός πως δεν μπορούν να βρουν εύκολα λύσεις: «Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι έχουν τα πράγματα και πρέπει να το αποδεχθούμε και να συνεχίσουμε. Είναι εκνευριστικό γιατί προσπαθείς να πιέσεις, προσπαθείς να πιάσεις τους μπροστά και όταν κάνεις έναν καλό γύρο είσαι απλά 1,2 δευτερόλεπτα πιο αργός. Τίποτα από αυτά που αλλάζουμε στο μονοθέσιο δεν λειτουργεί. Κάναμε μερικές αλλαγές για το FP2 αλλά δεν ήταν καλή περίοδος για εμάς».

Από τη μεριά του, ο Ράσελ δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος με τη θέση του και αναφέρθηκε και στις αναπηδήσεις: «Έχουμε πολύ porpoising. Είναι πιο έντονο από ποτέ. Πρέπει να το δεχθούμε όμως γιατί είναι όπως πιστεύουμε η ταχύτερη λύση. Δεν είμαστε στη θέση που θα θέλαμε. Δεν ένιωσα άσχημα μέσα στο μονοθέσιο αλλά πρέπει να αναλύσουμε όλα τα δεδομένα».

Η Mercedes ως τώρα μετρά μόλις ένα βάθρο στο 2022, με τον Χάμιλτον, στο Grand Prix Μπαχρέιν. Όλη η δράση του τρίτου αγώνα της φετινής σεζόν της Formula 1 παίζει δυνατά στο Gazzetta με LIVE σε κατατακτήριες και αγώνα.

