Πρεμιέρα στις 20 Απριλίου θα κάνει το ηλεκτρικό SUV της Lexus, το οποίο μοιράζεται τεχνολογία με το Toyota bZ4X.

Το πλάνο εξηλεκτρισμού της Lexus συνεχίζεται, με το RZ 450e να κυκλοφορεί εντός του 2022. Το μεσαίο – αμιγώς ηλεκτρικό – SUV θα αποκαλυφθεί πλήρως στις 20 Απριλίου, μέχρι τότε όμως η premium θυγατρική της Toyota έδωσε στη δημοσιότητα δύο teaser φωτογραφίες και ένα σύντομο βίντεο από τις δοκιμές εξέλιξης.

Εντύπωση προκαλεί το τιμόνι Yoke, το οποίο θυμίζει κάτι από Formula 1. Η σχεδίασή του επιτρέπει στον οδηγό να έχει καλύτερη οπτική επαφή με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων που βρίσκεται ακριβώς από πίσω. Ανάλογο τιμόνι τύπου «πεταλούδας» διαθέτει και το νέο Tesla Model S, με αρκετούς να εκφράζουν πάντως τις αντιρρήσεις τους.

Το RZ 450e θα βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα e-TNGA με τα Toyota bZ4X και Subaru Solterra, όμως θα προσφέρει περισσότερη πολυτέλεια από τα άλλα δύο ηλεκτρικά SUV. Η μπαταρία χωρητικότητας 71,4 kWh προσφέρει αυτονομία κοντά στα 500 χλμ.

Conceptualized. Designed. Electrified.

See the all-electric Lexus RZ in action. Tune in for more details on April 20 at 6AM ET. https://t.co/59MIonnyLw pic.twitter.com/KXznq5g7Mc