Ένα πολύ διαφορετικό μονοθέσιο έφερε η βρετανική ομάδα στα paddock της Αυστραλίας, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγωνιστικού τριημέρου για το Grand Prix Αυστραλίας, η McLaren έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω της στο pitlane. Η MCL36 που εθεάθη έξω από το γκαράζ της ομάδας προκάλεσε έκπληξη σε όλες τις ομάδες.

Το μονοθέσιο αντί του πραγματικού που θα πάρει μέρος στον αγώνα της Κυριακής, ήταν ένα κατασκευασμένο από τουβλάκια Lego. Το εντυπωσιακό ήταν πως το μονοθέσιο Lego ήταν στις πραγματικές του διαστάσεις, με τον οδηγό της, Ντάνιελ Ρικάρντο να μην χάνει την ευκαιρία και να επιχειρεί να κάτσει μέσα στο cockpit της MCL36. Μάλιστα δεν παρέλειψαν μαζί με τον teammate του Λάντο Νόρις να το διασκεδάσουν δεόντως.

Παρά το γεγονός πως έχει κατασκευαστεί από τουβλάκια Lego, η MCL36 έχει τέσσερις τροχούς και το δικό της τιμόνι, τοποθετημένο όμως πιο ψηλά απ’ότι το πραγματικό μονοθέσιο. Βέβαια όπως είναι λογικό το σκηνικό αυτό γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο εταιρειών, μιας και πρόσφατα λανσαρίστηκε η Technic έκδοση του φετινού μονοθεσίου.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη McLaren MCL36 σε πραγματική μορφή Lego.

LEGO Mclaren! 😮



Daniel Ricciardo tested out a rather different version of Mclaren's 2022 car... pic.twitter.com/y4ZIcoYnU1