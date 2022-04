Ο Άλεξ Φοντάνα κέρδισε στην Ίμολα και ξεκίνησε με το δεξί το 2022

Ο Ελληνοελβετός οδηγός αγώνων, Άλεξ Φοντάνα, μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta για τον πρώτο του αγώνα στη νέα του περιπέτεια με αγωνιστικό GT4.

O πρωταθλητής της Silver κατηγορία του GT World Challenge Europe για το 2021, Άλεξ Φοντάνα, ξεκίνησε ένα νέο ταξίδι στους αγώνες σπορ αυτοκινήτων. Για το 2022 o Ελληνοελβετός οδηγός θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα GT4 European Series του GT World Challenge, μία Porsche 718 Cayman GT4 για την ομάδα της Centri Porsche Ticino.

H ελβετική ομάδα παίρνει μέρος στην κατηγορία Pro-Am και teammate του Φοντάνα είναι ο Ίβαν Γιάκομα, ο οποίος είναι ερασιτέχνης οδηγός αγώνων και ο γενικός διευθυντής της Centri Porsche Ticino.

To σαββατοκύριακο που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος της σεζόν στην πίστα της Ίμολα όπου ολοκληρώθηκαν δύο μονόωροι αγώνες. Στον πρώτο αγώνα το πλήρωμα ολοκλήρωσε στην 3η θέση στην κατηγορία Pro-Am, ενώ θριάμβευσε στο δεύτερο αγώνα με μία εντυπωσιακή εμφάνιση του Φοντάνα. Μάλιστα, τερμάτισαν στη 2η θέση της γενικής κατάταξης ανάμεσα σε 51 συμμετοχές.

Μιλώντας αποκλειστικά στο Gazzetta και στον Στάθη Κοκκορόγιαννη, ο Άλεξ Φοντάνα αναφέρθηκε στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν: «Το τριήμερο πήγε εξαιρετικά καλά. Ήμασταν πάντα εντός της πρώτης 10άδας της γενικής κατάταξης. Πήραμε το βάθρο στον πρώτο αγώνα και κερδίσαμε το δεύτερο. Οι κανόνες του πρωταθλήματος είναι έτσι όπου στο δεύτερο αγώνα ήμασταν στο βάθρο στη γενική κατάταξη και στην κατηγορία μας. Το να είμαστε τόσο μπροστά είναι φοβερό συναίσθημα. Κάναμε εξαιρετική δουλειά παρά το γεγονός πως δεν καταφέραμε να κάνουμε πολλές δοκιμές. Το αυτοκίνητο είναι πολύ καλό και ξέρουμε πως μπορούμε να βελτιωθούμε. Ήταν φοβερό που τερματίσαμε τόσο ψηλά, πήραμε πολλούς βαθμούς, ειδικά από τη στιγμή που συνολικά τρέχουν αγωνιζόμαστε 51 αυτοκίνητα. Ήταν αγώνας επιβίωσης και το να τερματίσουμε τόσο ψηλά και στους δύο αγώνες πιστεύω πως είναι ένα φοβερό αποτέλεσμα».

Παρά το γεγονός πως η Centri Porsche Ticino είναι ακόμα μικρή ομάδα, ο Φοντάνα είναι αισιόδοξος πως μπορούν να διεκδικήσουν καλά αποτελέσματα φέτος: «Είμαστε την πρώτη θέση της βαθμολογίας της Pro-Am, πρέπει όμως να επικεντρωθούμε στη δουλειά που πρέπει να κάνουμε και στους εαυτούς μας. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και να σκοράρουμε βαθμούς σε κάθε αγώνα. Είναι πολύ νωρίς προφανώς και θα δούμε αργότερα τα σενάρια του πρωταθλήματος. Πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να είμαστε στις μπροστά θέσεις σε κάθε αγώνα».

Ο Άλεξ Φοντάνα επίσης αποκάλυψε στο Gazzetta πως είναι σε συζητήσεις ώστε να αγωνιστεί και το 2022 στις 24 Ώρες του Νίρμπουργκρινγκ. Ο επόμενος αγώνας για τον Ελληνοελβετό οδηγό είναι στην πίστα Πολ Ρικάρ της Γαλλίας για τον δεύτερο γύρο του GT4 European Challenge στις 3-5 Ιουνίου.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το δεύτερο αγώνα του GT4 European Series στην πίστα της Ίμολα.

