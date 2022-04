O ταλαντούχος Έλληνας οδηγός «πατάει γκάζι» στη νέα εποχή του άκρως ανταγωνιστικού θεσμού!

Με την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν του FIA Italian Formula 4 Championship powered by Abarth να πλησιάζει, η CRAM Motorsport ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζώρτζη Μαρκογιάννη!

Νέα σεζόν, νέο μονοθέσιο, νέες προκλήσεις για το νεαρό Έλληνα οδηγό, που θα εκπροσωπήσει ξανά τα ελληνικά χρώματα, μπαίνοντας στη νέα εποχή του άκρως ανταγωνιστικού θεσμού που δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως… «γεννάει θρύλους»!

Η Iταλική Formula 4, που προσελκύει την αφρόκρεμα των εκκολαπτόμενων αστέρων του αύριο, φέτος χρησιμοποιεί νέα μονοθέσια T-421/2022, εναρμονισμένα με τα τελευταία στάνταρ της FIA. Κατασκευασμένα πάλι από την Tatuus αλλά μεγαλύτερα σε μέγεθος και κατά συνέπεια με αυξημένο βάρος. Σε αυτά ενσωματώνεται και το σύστημα ασφαλείας “halo”. Τα δεύτερης γενιάς μονοθέσια Formula 4, παίρνουν πάλι ώθηση από κινητήρα Abarth 414TF 1.4lt, που όμως έχει δεχθεί «ιδιαίτερη» φροντίδα και θα προσφέρει 180 άλογα.

Όλα τα παραπάνω, αλλάζουν τα δεδομένα και καθιστούν σημαντική την εμπειρία του Έλληνα οδηγού, που συμμετείχε σε δύο γύρους της σεζόν του 2020 (Σπίλμπεργκ, Μόντσα) και πέντε του 2021 (Πολ Ρικάρ, Βαλελούνγκα, Ίμολα, Σπίλμπεργκ, Μόντσα). Όχι τυχαία, φέτος θα έχει ηγετικό ρόλο στο στρατόπεδο της CRAM Motorsport.





Ο Γκαμπριέλε Ροσέι, ο πολύπειρος Team Manager της ομάδας με έδρα στο Κόμο της Βόρειας Ιταλίας, σχολίασε τη νέα συμφωνία των δύο πλευρών: «Ο Τζώρτζης ωρίμασε πολύ οδηγικά αυτές τις δύο σεζόν και πλέον έχει πολύτιμη εμπειρία, με 21 αγώνες “στην πλάτη” και γνώση των πιστών. Επομένως είμαι σίγουρος πως θα μπορέσει να προσαρμοστεί γρήγορα στο νέο αγωνιστικό μονοθέσιο. Το Italian Formula 4 Championship powered by Abarth είναι ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς θεσμούς στο motorsport αλλά νομίζω πως έχουμε τις προϋποθέσεις για να γευτούμε ικανοποίηση φέτος».

Η πρώτη επαφή του 17χρονου οδηγού με το νέο μονοθέσιο, θα πραγματοποιηθεί στις επίσημες δοκιμές που θα διεξαχθούν στην φημισμένη πίστα της Ίμολα, στην Ιταλία, στις 8-9 Απριλίου.





Ο Τζώρτζης είπε σχετικά: «Αυτό διήμερο δοκιμών θα είναι καθοριστικής σημασίας, αφού θα αποτελέσει τη μοναδική ευκαιρία εξοικείωσής μου με το νέο μονοθέσιο, πριν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της νέας σεζόν. Με τις νέες διαστάσεις αλλά και την παρουσία του “halo”, θα πρέπει να βρω νέα σημεία αναφοράς και set up (στεγνό και βρόχινο) σε κάθε πίστα, καθώς και να συνδέσω γρήγορα όσα έχω αποκομίσει δουλεύοντας με το νέο μονοθέσιο στον προσομοιωτή, με την πραγματική αίσθηση στην πίστα. Παρά τις αυξημένες διαστάσεις, οι πρώτες δοκιμές που έγιναν κατά τη διάρκεια του Χειμώνα, δείχνουν πως το νέο μονοθέσιο θα είναι ταχύτερο κατά 1.0-1.5sec. Ανυπομονώ να το οδηγήσω και να αναζητήσω τα όριά του, στο πλαίσιο της προετοιμασίας μου για μία απαιτητική σεζόν».

To 2021 o Tζώρτζης ήταν ο μοναδικός οδηγός στο grid του θεσμού, που παράλληλα με τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, πήγαινε κανονικά στο σχολείο! Πράγμα που δυσκόλευε σημαντικά το έργο του μιας και η προσοχή του μοιραζόταν ανάμεσα στο ρόλο του μαθητή δευτέρας Λυκείου και του οδηγού αγώνων, με στόχο να αριστεύσει και στα δύο πεδία!





«Αυτή ήταν ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που είχα να αντιμετωπίσω έως τώρα στην καριέρα μου αφού σε κανένα σημείο δεν είχα την ευκαιρία να επικεντρωθώ πλήρως στην οδήγηση και την προετοιμασία μου για τους αγώνες. Μετά την ολοκλήρωση των Πανελληνίων εξετάσεων τον Ιούνιο του 2022, ελπίζω με ανάλογη επιτυχία, θα αρχίσει η… πραγματική εμπλοκή μου στην Ιταλική Formula 4, μιας και το μόνο που θα έχω στο μυαλό μου θα είναι να πετύχω τους στόχους μου στην πίστα, εκπροσωπώντας τα ελληνικά χρώματα σε έναν θεσμό παγκόσμιου χαρακτήρα», τόνισε ο Μαρκογιάννης.

Πράγματι, το FIA Italian Formula 4 Championship powered by Abarth ξεφεύγει από τα όρια του «Ιταλικού Πρωταθλήματος» αφού σε αυτό διεκδικούν κάθε χρόνο μία από τις πολύτιμες 35 θέσεις, οδηγοί από κάθε άκρη του πλανήτη. Παρά την προώθηση σε ανώτερες κατηγορίες οδηγών όπως οι Όλιβερ Μπέαρμαν (FIA F3), Σεμπάστιαν Μοντόγια (Formula Regional by Alpine), Ένζο Τρούλι (FIA F3), Λορένζο Πατρέζε (GT World Challenge), Λεονάρντο Φορναρόλι και Τιμ Τράμνιτζ (Formula Regional by Alpine), ο Τζώρτζης Μαρκογιάννης αγωνίζεται και φέτος ενάντια σε εκπροσώπους των ακαδημιών των Ferrari, Red Bull και Mercedes αλλά αλλά και γιούς πρώην οδηγών της Formula 1, όπως είναι ο Αυστριακός Τσάρλι Βουρτς και ο Βραζιλιάνος Έμερσον Φιτιπάλντι Τζούνιορ.





Παράλληλα, μάχονται σε πίστες διάφορων ευρωπαϊκών χωρών. Μια ματιά στο φετινό πρόγραμμα το αποδεικνύει. Η σεζόν του Έλληνα οδηγού ξεκινά με την πρεμιέρα του Autodromo Enzo e Dino Ferrari στην Ίμολα στις 6-8 Μαΐου, ενώ ο επόμενος αγώνας είναι στο Μιζάνο στις 3-5 Ιουνίου. Έπειτα το πρωτάθλημα ταξιδεύει στο Βέλγιο, για τον γύρο του θρυλικού Σπα, στις 17-19 του ίδιου μήνα.

Στις 1-3 Ιουλίου διεξάγονται οι αγώνες της Βαλελούνγκα ενώ μετά, το FIA Italian Formula 4 Championship powered by Abarth βγαίνει ξανά εκτός Ιταλικών συνόρων, για τον γύρο στο Red Bull Ring της Αυστρίας στις 9-11 Σεπτεμβρίου. Για την τελική ευθεία της σεζόν ο θεσμός επιστρέφει επί ιταλικού εδάφους, συγκεκριμένα στο Autodromo Nazionale di Monza στις 7-9 Οκτωβρίου και τέλος, στο Mugello Circuit στις 21-23 Οκτωβρίου για τον γύρο που θα κρίνει και τον τίτλο.

Πίστες που στην πλειοψηφία τους έχουν χαρίσει ή χαρίζουν ακόμα δυνατές συγκινήσεις στο πλαίσιο του μαγικού κόσμου της Formula 1 και στην περίπτωση του Τζώρτζη Μαρκογιάννη και των συναθλητών του, αποτελούν πεδία όπου η νέα γενιά ταλαντούχων οδηγών θα κυνηγήσει το όνειρο προς την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.