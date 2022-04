O Αλέις Εσπαργκαρό ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Αργεντινής και έδωσε στην Aprilia την πρώτη της pole position στο MotoGP.

O τρίτος φετινός αγώνας του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ σε δύο τροχούς μπορεί να είχε τα προβλήματά με τη διεξαγωγή του, όμως η δράση στην πίστα δεν απογοήτευσε. Έπειτα από μία μεγάλη μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Αλέις Εσπαργκαρό με το 1:37,688 πανηγύρισε την pole position για το Grand Prix Αργεντινής. Η επίδοσή του ήταν ιστορική καθώς είναι η πρώτη pole για την Aprilia στο MotoGP και πρώτη για τον Ισπανό από το GP Καταλονίας του 2015.

Στη 2η θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing που ήταν 0,151 δευτ. μακριά από τον Εσπαργκαρό, δείχνοντας για ακόμα μία φορά τις δεξιότητές του στις κατατακτήριες. Μεγάλη έκπληξη ήταν η επίδοση του Λούκα Μαρίνι, ο οποίος πήρε την 3η θέση και για δεύτερη φορά στην καριέρα του θα βρεθεί στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Απογοητευτική ήταν η επίδοση της Yamaha, με τον Φάμπιο Κουαρταραρό να μην μπορεί κάτι καλύτερο από την 6η θέση. Ωστόσο η ταχύτερη επίδοσή του εμποδίστηκε από τον Τζακ Μίλερ της Ducati, ενώ χαμηλή πτήση είχαν οι δύο Suzuki στις θέσεις 7 και 8. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Ενέα Μπαστιανίνι θα εκκινήσει μόλις 13ος στον αυριανό αγώνα, μία θέση μπροστά από τον νικητή του GP Ινδονησίας, Μιγκέλ Ολιβέιρα.

H διαδικασία ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τις πρώτες χρονομετρημένες τους προσπάθειες. Τα φαβορί ήταν πολλά όμως μόλις δύο μπορούσαν να περάσουν στη συνέχεια των κατατακτήριων δοκιμών. Το ρυθμό στην αρχή της διαδικασίας είχε θέσει ο Νακαγκάμι στο 1:38,913, με τους αναβάτες να μην μπορούν να βελτιώσουν τους χρόνους τους. Πίσω του ακολουθούσαν πολύ κοντά οι Μπαστιανίνι και Ολιβέιρα.

Στα τελευταία 6 λεπτά, οι αναβάτες ξεκίνησαν και πάλι να βγαίνουν στην πίστα για τις τελευταίες τους προσπάθειες, με πρώτο τον Πέκο Μπανάια της Ducati. Ο Ιταλός είχε μία καταστροφική ημέρα μέχρι εκείνο το σημείο. Ο Μπανάια κατάφερε να βελτιώσει πολύ το χρόνο του και να ανέβει στην κορυφή, όμως δύο αναβάτες της Honda δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Ο Πολ Εσπαργκαρό στην εργοστασιακή RC213V πήρε την 1η θέση με το 1:38,501, ενώ ο Τακάκι Νακαγκάμι πήρε τη 2η θέση στο 1-2 του ιαπωνικού εργοστασίου στη διαδικασία. Στην 3η θέση ήταν ο Ενέα Μπαστιανίνι της Gresini Racing μπροστά από τον Μπανάια, ενώ ο νικητής του προηγούμενου αγώνα, Μιγκέλ Ολιβέιρα, ολοκλήρωσε στην 6η θέση.

