Formula 1: Οι επικές αντιδράσεις των οδηγών όταν έμαθαν για το Grand Prix του Λας Βέγκας (vid)

Η προοπτική της διεξαγωγής ενός αγώνα στους δρόμους του Λας Βέγκας ενθουσίασε τους οδηγούς της Formula 1.

Η Formula 1 συνεχίζει την επέκταση προς την (όχι και τόσο άγρια) δύση, ανακοινώνοντας και τρίτο Grand Prix στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής! Παράλληλα με τον καταξιωμένο πλέον στην καρδιά των Αμερικανών αγώνα στο Circuit of the Americas του Τέξας, τον προσεχή Μάιο κάνει πρεμιέρα ο αγώνας στους δρόμους του Μαϊάμι ενώ από το 2023, η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα επιστρέψει στο Λας Βέγκας!

Τέσσερις δεκαετίες μετά τις δύο πρώτες επισκέψεις της στην πόλη της Νεβάδα (το 1981 και το 1982), η Formula 1 επιστρέφει με την αγωνιστική διαδρομή να απλώνεται στο φημισμένο «Strip». Η σκέψη του θεάματος αυτού ενθουσιάζει και αυτός ο ενθουσιασμός δεν περιορίζεται στο κοινό – επεκτείνεται και στους πιλότους.



BREAKING: F1 to host night race in Las Vegas from 2023! #F1 @Vegas pic.twitter.com/jtXbzKioV4

Στο παρακάτω λοιπόν video, είναι μαζεμένες οι αντιδράσεις των πρωταγωνιστών του σπορ, όταν τους είπαν πως το 2023 θα αγωνίζονται στην «Πόλη του Τζόγου». Ξεκινά με την έκπληξη ζωγραφισμένη του Έστεμπαν Όκον και τον Ντάνιελ Ρικιάρντο που στη δευτερολογία του πετά την ατάκα: «Θα αποσυρόμουν από την ενεργό δράση. Τώρα δε θα το κάνω».

«Θα είναι επικό», είπε ο Βάλτερι Μπότας ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ νόμιζε πως του έκαναν πλάκα. «Με τίποτα», είπε ξανά και ξανά ο Μεξικανός. «Είναι αλήθεια; Θα συμβεί κάτι τέτοιο», ήταν η ερώτηση του Κάρλος Σάινθ προτού ένα χαμόγελο απλωθεί στο πρόσωπό του.





Ο Πιερ Γκασλί αναρωτήθηκε αμέσως αν θα αξιοποιηθεί το εμβληματικό «Strip» και υποδέχθηκε την καταφατική απάντηση λέγοντας πως θα είναι… τρέλα! Πάντως ο Όκον δεν έχασε την ευκαιρία, έδωσε ραντεβού στα καζίνο! Και ο Σεμπάστιαν Φέτελ προέβλεψε πως αρκετοί οδηγοί του grid θα χάσουν λεφτά εκεί, επιδιώκοντας να καλύψουν τη χασούρα την Κυριακή!

Σε αυτή την αγωνιστική ρουλέτα, θα ποντάρεις στο μαύρο ή στο κόκκινο; Πάντως ο Λάντο Νόρις θα ποντάρει στο Νο4!







Γιούκι Τσουνόντα και Κέβιν Μάγκνουσεν έχουν περισσότερο το νου τους στα πάρτι ενώ ο Μαξ Φερστάπεν προειδοποίησε: «Ίσως κάποιοι οδηγοί να μη ξυπνήσουν εγκαίρως την ημέρα του αγώνα». Ζήτησε μάλιστα να μεριμνήσει η Formula 1 στον προγραμματισμό της, ώστε να έχει κενό δύο εβδομάδων πριν τον αγώνα και άλλων δύο εβδομάδων μετά!

«Πως να συγκεντρωθούμε στον αγώνα αν είμαστε στο Βέγκας», αναρωτιέται ο Χάμιλτον. Όσο για την καλύτερη ατάκα, ανήκει στον Βάλτερι Μπότας: «Έχω πάει μία φορά στο παρελθόν στο Βέγκας. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου: “Ποτέ ξανά”. Να που επιστρέφω. Θα προσπαθήσω αυτή τη φορά να συμπεριφερθώ καλύτερα».

Δείτε περισσότερα στο video που ακολουθεί!

