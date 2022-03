Οι οδηγοί της γαλλικής ομάδας πάλεψαν στο όριο στην Τζέντα και παράλληλα προκάλεσαν μεγάλο άγχος στο γκαράζ.

Το GP Σαουδικής Αραβίας του 2022 περιείχε θέαμα, δράση και μία μεγάλη μονομαχία για τη νίκη ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ. Οι δύο οδηγοί μονομάχησαν στους τελευταίους γύρους του αγώνα, με τελικό νικητή να είναι ο οδηγός της Red Bull Racing.

Όμως μία ακόμα μάχη που ξεχώρισε ήταν αυτή ανάμεσα στους οδηγούς της Alpine Racing, των Φερνάντο Αλόνσο και Εστεμπάν Οκόν. Στο πρώτο μέρος του αγώνα, ο Ισπανός οδηγός είχε κολλήσει πίσω από τον teammate του και προσπαθούσε να τον προσπεράσει. Στην πρώτη του κίνηση, πήγε να χωθεί από την εσωτερική πολύ κοντά στον τοίχο του pitlane, όμως ο Γάλλος έκλεισε την πόρτα. Για να αποφύγει την επαφή, ο Αλόνσο από τη μεριά του όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο πάτησε δυνατά το φρένο και άλλαξε γραμμή.

So rewatching this moment and you can see that Alonso moves to go down the inside expecting Ocon to open a bit to have better line out of the corner, Ocon didn't because he prolly saw Fer, it wasn't the most clean move but nothing that big to make an warpic.twitter.com/A5wpdaP0BZ