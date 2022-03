Φερστάπεν: «Τώρα ξεκινάει η χρονιά μας»

Έπειτα από ένα απογοητευτικό ξεκίνημα στο 2022 ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την πρώτη του νίκη, μετά από μία εντυπωσιακή μάχη στο GP Σαουδικής Αραβίας.

Σε έναν αγώνα που μας κράτησε σε αγωνία μέχρι την τελευταία στροφή του, o Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να θριαμβεύσει στο δεύτερο αγώνα του 2022. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing έδωσε μία μεγάλη μάχη απέναντι στον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari και αυτή τη φορά, σε αντίθεση με το Μπαχρέιν, κατάφερε να τον περάσει και να πάρει πρώτος την καρό σημαία.

Μετά το τέλος του GP Σαουδικής Αραβίας, ο Φερστάπεν ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με τη νίκη του και δήλωσε πως τώρα η χρονιά ξεκινάει για τον ίδιο και την ομάδα του: «Ήταν πολύ δύσκολος αλλά ωραίος αγώνας. Παλέψαμε σκληρά για τις πρώτες θέσεις και κοιτάζαμε πάντα το τέλος του αγώνα. Εκείνοι ήταν γρήγοροι στις στροφές, εμείς γρήγοροι στις ευθείες. Τα ελαστικά είχαν περιορισμένη φθορά σε αυτή την πίστα και στο τέλος νομίζω πως είχαμε καλύτερο ρυθμό. Δεν ήταν εύκολο, κάναμε και κολπάκια στην τελευταία στροφή αλλά εν τέλει πέρασα μπροστά. Στον τελευταίο γύρο είχαμε την κίτρινη σημαία, δεν ήξερα πόσο να πιέσω, ήταν δύσκολα. Είμαι πολύ χαρούμενος, τώρα ξεκινάει η χρονιά μας».





Με τη νίκη του αυτή, ο Φερστάπεν μείωσε τη διαφορά από τον Λεκλέρ που προηγείται στη βαθμολογία οδηγών, στους 20 βαθμούς. Οι δύο οδηγοί έδωσαν έντονες μάχες ρόδα με ρόδα, με τον Ολλανδό να αναλύει το τι ακριβώς συνέβη μεταξύ τους: «Φαίνεται πως όταν είσαι στο μισό δευτερόλεπτο από τον αντίπαλό σου έχεις καλή έξοδο. Αυτό μας δυσκολεύει στο να διαχειριστούμε την έξοδο γιατί ο αντίπαλος είναι πολύ κοντά. Αυτό δίνει έναν άλλο βαθμό δυσκολίας στις μάχες σε σχέση με πέρυσι».

Επόμενος αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 είναι το GP Αυστραλίας στις 8-10 Απριλίου.

