Ο οδηγός της Aston Martin προσέγγισε με χιούμορ την ιδιότητα του αναπληρωματικού οδηγού.

Το όνομά του είναι Νίκο Χούλκενμπεργκ αλλά το παρατσούκλι του είναι ο «σούπερ αναπληρωματικός»! Από το τέλος του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2019 έχει μείνει χωρίς θέση επίσημου οδηγού σε ομάδα της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλά σταθερά είναι ετοιμοπόλεμος και ιδανική επιλογή όταν ένας άλλος οδηγός δεν μπορεί να λάβει μέρος σε Grand Prix.

Στην εποχή της παγκόσμιας πανδημίας της Covid-19, o 34χρονος έχει αποτελέσει σούπερ αναπληρωματικό αντικαθιστώντας οδηγούς που νοσούν, επιδεικνύοντας ταχύτητα παρά τη μακρά απουσία του ή την περιορισμένη γνώση των αυτοκινήτων που καλείται να οδηγήσει.





Το έχει κάνει ήδη τέσσερις φορές: Το 2020 αντικατέστησε τον Σέρχιο Πέρεζ στα Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας και 70ης Επετείου, ενώ πήρε τη θέση του Λανς Στρολ στο Grand Prix του Άιφελ, τότε στα χρώματα της Racing Point. Στον πρώτο αγώνα ένα τεχνικό πρόβλημα δεν του επέτρεψε να εκκινήσει, στον δεύτερο τερμάτισε έβδομος, στον τρίτο όγδοος. Με εμφανίσεις σε κατατακτήριες και αγώνες που… συζητήθηκαν.

Ανέλαβε επίσημα το ρόλο του εφεδρικού οδηγού και τον διατήρησε όταν η ομάδα με βάση στο Σίλβερστον της Αγγλίας έγινε Racing Point. Με τον Σεμπάστιαν Φέτελ απόντα από την πρεμιέρα του Μπαχρέιν λόγω Covid-19, ήταν ο Χούλκενμπεργκ αυτός που τον αντικατέστησε και ήταν ταχύτερος του Στρολ στη μάχη της pole position.





Τώρα που ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θα είναι ξανά εκτός μάχης αφού δεν είχε ακόμα αρνητικό τεστ, ο συμπατριώτης του θα βρεθεί ξανά πίσω από το τιμόνι της AMR22. Καλύτερα προετοιμασμένος και πιο εξοικειωμένος με το πράσινο μονοθέσιο.

Όμως ως πότε θα το κάνει αυτό; Να καλύπτει τα κενά; Αν κρίνουμε από το τελευταίο του ποστάρισμα στα social media… για πολύ! Ο Χούλκενμπεργκ μοιράστηκε το εικαστικό δημιούργημα του EstagiariodaF1, στο οποίο είναι πλέον… 57 ετών κι ακόμα ιδανικός αντικαταστάτης!



life as a super sub.. 😉

another weekend. another drive.#SaudiArabianGP



✍🏼 @EstagiariodaF1 pic.twitter.com/ezBJ4Gwkzy