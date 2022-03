Αλόνσο: «Τέλος οι δικαιολογίες»

Ο Ισπανός δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έστειλε μήνυμα αφύπνισης προς την ομάδα του, μετά το μέτριο ξεκίνημα στη σεζόν.

Οι μεγάλες αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1 ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για την Alpine. H γαλλική ομάδα στόχευε στην αγωνιστική της βελτίωση, και ήταν συγκρατημένα αισιόδοξη πως σύντομα θα είναι σε θέση να διεκδικεί νίκες.

Στην παρουσίαση της νέας A522, ο CEO της Alpine, Λοράν Ρόσι, είχε δηλώσει πως στη χειρότερη περίπτωση η ομάδα πρέπει να καταταγεί στην 5η θέση στο πρωτάθλημα. Ωστόσο η εμφάνισή της στον εναρκτήριο αγώνα του 2022 στο Μπαχρέιν, ήταν αρκετά υποτονική. Οι Εστεμπάν Οκόν και Φερνάντο Αλόνσο τερμάτισαν στις θέσεις 7 και 9, όμως για να πετύχουν το αποτέλεσμα αυτό, έπρεπε οι δύο Red Bull Racing να εγκαταλείψουν στους τελευταίους γύρους.

Τώρα ο οδηγός της Alpine, Φερνάντο Αλόνσο, λίγο πριν ξεκινήσει το αγωνιστικό τριήμερο για το GP Σαουδικής Αραβίας, αναφέρθηκε στο Reuters για την απόδοση της ομάδας του. «Οι νέοι κανονισμοί, μαζί με το budget cap, έχουν σχεδιαστεί για να έχουμε πιο πολλές μάχες και υγιή ανταγωνισμό, οπότε είναι στο χέρι μας να πετύχουμε. Αν είμαστε γρήγοροι είναι επειδή έχουμε κάνει καλή δουλειά. Αν δεν είμαστε γρήγοροι είναι επειδή ξοδέψαμε λιγότερα χρήματα ή κάτι που έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Τα μονοθέσια είναι νέα για όλους. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα δούμε πρόοδο για όλους και πρέπει να διασφαλίσουμε πως θα κερδίσουμε τη μάχη αυτή εκτός πίστας. Δεν έχουμε δικαιολογίες, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές μας σύντομα και να μειώσουμε τη διαφορά που έχουμε. Όλοι δουλεύουν ασταμάτητα, τόσο με το μονοθέσιο όσο και με τον κινητήρα. Θέλουμε να δούμε την Alpine να κερδίζει το συντομότερο δυνατό».

Η 9η θέση για τον Αλόνσο σίγουρα δεν ήταν το αποτέλεσμα που περίμενε. Κατά τη διάρκεια του Grand Prix του Μπαχρέιν είχε πρόβλημα με τη διαχείριση των ελαστικών και ήταν σε στρατηγική τριών pit-stop, σε αντίθεση με τον teammate του που ήταν σε στρατηγική δύο pit-stop. Τώρα ο Ισπανός δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 ευελπιστεί στο GP Σαουδικής Αραβίας να έχει μία καλύτερη εμφάνιση.

