Η φετινή σεζόν δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για την ομάδα της McLaren, που ψάχνει να βρει απαντήσεις για την κακή εμφάνιση στο Μπαχρέιν.

Η νέα σεζόν έφερε και αλλαγές στη δυναμική των ομάδων. Στην κορυφή, η Ferrari έκανε το μεγάλο της comeback κερδίζοντας το GP Μπαχρέιν, ενώ παράλληλα η Mercedes δεν είναι το ίδιο ανταγωνιστική με τις προηγούμενες χρονιές. Επιπλέον η Haas που τερμάτισε τελευταία στο πρωτάθλημα κατασκευαστών το 2021, κατάφερε να πάρει την 5η θέση με τον Κέβιν Μάγκνουσεν. Η πιο μεγάλη όμως απογοήτευση από το Μπαχρέιν ήταν η McLaren που τερμάτισε μακριά από τους βαθμούς.

Η βρετανική ομάδα ξεκίνησε να παίρνει την κάτω βόλτα στο δεύτερο χειμερινό τεστ στο Μπαχρέιν. Εκεί τα προβλήματα στο σύστημα πέδησης δεν τις επέτρεψαν να γράψει όσους γύρους θα ήθελε. Έτσι έμεινε πολύ πίσω και στην εξέλιξη της MCL36, αλλά και στην κατανόηση του μονοθεσίου της.

Στο Μπαχρέιν η απόδοσή της όμως ήταν πολύ χειρότερη από το αναμενόμενο. Κανένας εκ των Λάντο Νόρις ή Ντάνιελ Ρικάρντο δεν πέρασε στο Q3, ενώ στα πρώτα στάδια του αγώνα, τα μονοθέσιά της ήταν στις θέσεις 18 και 20. Εν τέλει τα μονοθέσιά της ολοκλήρωσαν τον αγώνα στις θέσεις 14 και 15.

Μία ημέρα μετά τον αγώνα, ο Λάντο Νόρις, μίλησε για τα προβλήματα της McLaren στο Sky Sports και δεν ήταν καθόλου αισιόδοξος για τη συνέχεια της σεζόν.

«Δεν είναι κάτι απλό να το φτιάξουμε. Μερικές φορές η ισορροπία είναι καλή αλλά είμαστε πιο αργοί από τους περισσότερους. Δεν έχουμε αρκετή κάθετη δύναμη, ούτε εμπρός ούτε πίσω. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Δεν είναι απλό να κατανοήσουμε το concept του μονοθεσίου μας. Δεν θα αλλάξει εύκολα αυτό, αλλά πρέπει να το καταφέρουμε. Θα δούμε τι θα γίνει, χρειάζεται δουλειά. Δεν χρειάζεται να δοκιμάσουμε τον απόλυτο ρυθμό γιατί πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί το μονοθέσιο. Δεν είναι όμως δικαιολογία, το μονοθέσιο απλά δεν είναι γρήγορο. Δεν έχει κάθετη δύναμη, δεν έχει πρόσφυση και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό», δήλωσε μετά τον αγώνα ο Νόρις.

Αρνητικό είναι το κλίμα και στην άλλη πλευρά του γκαράζ, με τον Ντάνιελ Ρικάρντο να παραδέχεται την κατωτερότητα του μονοθεσίου της ομάδας. «Ευτυχώς ολοκληρώσαμε τον αγώνα, αυτό ήταν σημαντικό για εμένα. Είχα ορισμένες ενδιαφέρουσες αισθήσεις από το μονοθέσιο, αλλά συνολικά έχουμε περισσότερες αδυναμίες από δυνατά σημεία. Δεν θα το φτιάξουμε σε ένα βράδυ, θα μας πάρει καιρό. Είναι νωρίς ακόμα και μπορεί να μας πάρει μερικούς αγώνες να βρούμε ένα σωστό στήσιμο».

Μετά το GP Μπαχρέιν, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Τζέιμς Κι, τόνισε το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα προβλήματα στα φρένα που την άφησαν ένα βήμα πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό. «Τα προβλήματά μας, αναδεικνύουν το πόσο νέα είναι τα μονοθέσια αυτά και το ότι πρέπει να τα κάνουμε να δουλέψουν. Το πρόβλημα με τις εισαγωγές αέρα των φρένων ήταν παράξενο, ήταν μία ανωμαλία που δεν είχαμε προβλέψει. Ευτυχώς η ομάδα έδρασε γρήγορα ώστε να ανακαλύψει το πρόβλημα».

Ο επικεφαλής της ομάδας, Αντρέας Σάιντλ, ανέφερε πως ετοιμάζουν άμεσες λύσεις για τον ερχόμενο αγώνα στη Σαουδική Αραβία: «Προφανώς και η ομάδα εργάζεται σκληρά να φέρει άμεσα νέα κομμάτια στην πίστα. Ακόμα δουλεύουμε πάνω στο τι θα φέρουμε στον επόμενο αγώνα στην Τζέντα και τι στην Αυστραλία που ακολουθεί».

Η McLaren ήταν από τις ομάδες που είχε εντυπωσιάσει με την εμφάνισή της στο πρώτο χειμερινό τεστ της Βαρκελώνης. Μάλιστα από τους πρώτους γύρους στην Ισπανία ήταν εμφανές πως υπέφερε λιγότερο από το φαινόμενο porpoising.

To 2021 ήταν μία πολύ σημαντική σεζόν για τη βρετανική ομάδα, καθώς κατάφερε να κερδίσει τον πρώτο της αγώνα τη Formula 1 από το 2012. Ο Ντάνιελ Ρικάρντο ήταν αυτός που πήρε τη νίκη στο GP Ιταλίας, με τον Νόρις να τον ακολουθεί στη 2η θέση.

Επόμενος αγώνας για τη Formula 1 είναι το GP Σαουδικής Αραβίας στις 25-27 Μαρτίου, στο σιρκουί πόλης της Τζέντα.

