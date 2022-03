Ο Ισπανός πρωταθλητής της Formula 1 δεν πείστηκε από τις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς μετά τον εναρκτήριο αγώνα του 2022.

Η νέα αγωνιστική σεζόν του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ στον πλανήτη ξεκίνησε στην πίστα του Σακχίρ, με το GP Μπαχρέιν να αποδεικνύεται ένας συναρπαστικός αγώνας. Μεγάλος νικητής ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, o οποίος κατέκτησε την πρώτη νίκη της Scuderia μετά το 2019.

Το 2022 η Formula 1 μπήκε σε μία νέα εποχή, με τις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς να αλλάζουν τελείως την εμφάνιση των μονοθεσίων. Στόχος των αλλαγών αυτών είναι να προσφέρουν περισσότερη δράση στην πίστα και να κάνουν τα προσπεράσματα ακόμα πιο εύκολα, επιτρέποντας στους οδηγούς να ακολουθούν ο ένας τον άλλο δίχως να επηρεάζονται από τον «ακάθαρτο» αέρα.

Στον εναρκτήριο αγώνα του 2022 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 77 προσπεράσματα, ενώ στον αντίστοιχο αγώνα του 2021 έγιναν 75. Ωστόσο από τα 77, μόνο τα 36 προβλήθηκαν στη ζωντανή μετάδοση. Παρά τον αριθμό αυτόν, ο οδηγός της Alpine και πρώην πρωταθλητής της Formula 1, Φερνάντο Αλόνσο, δεν έχει πειστεί πως οι αλλαγές έχουν βοηθήσει στη βελτίωση των αγώνων στο βαθμό που περίμεναν όλοι.

«Το να ακολουθείς άλλα μονοθέσια είναι σίγουρα πιο εύκολο. Το είχαμε παρατηρήσει από τις δοκιμές αυτό, όμως το προσπέρασμα δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται στην τηλεόραση. Πιστεύω πως τα προσπεράσματα που είδαμε ήταν επειδή το ένα από τα δύο μονοθέσια ήταν δύο δευτερόλεπτα ταχύτερο επειδή είχε φρέσκο σετ ελαστικών. Προσπέρασα μονοθέσια όταν είχα ελαστικά που με έκαναν δύο δευτερόλεπτα ταχύτερο και με προσπέρασαν μονοθέσια επειδή είχαν καινούργια ελαστικά και ήταν ταχύτερα. Πιστεύω πως τα ελαστικά κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά. Πρέπει όμως να δούμε τι θα γίνει, θέλουμε περισσότερους αγώνες για να κρίνουμε», δήλωσε ο Ισπανός οδηγός της Alpine μετά το GP Μπαχρέιν.

Με τις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς, τα νέα μονοθέσια έχουν λιγότερη αντίσταση αέρα, κάτι που μειώνει το φαινόμενο του slipstream. Αυτός είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τα μονοθέσια ώστε να μπορέσουν να προσπεράσουν και υπήρξαν ανησυχίες πριν την έναρξη της σεζόν για το λόγο αυτό.

Ακριβώς αυτό παρατήρησε και ο teammate του Αλόνσο, Εστεμπάν Οκόν, στο Μπαχρέιν: «Το DRS είναι λιγότερο ισχυρό από πέρυσι και το να ακολουθείς στις ευθείες άλλο μονοθέσιο είναι λιγότερο αποτελεσματικό. Νομίζω πως μπορούμε να προσπεράσουμε πιο εύκολα. Μπορείς να ακολουθήσεις άλλα μονοθέσια και είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Έχει όμως μειωθεί το φαινόμενο του slipstream αρκετά».

A well earned result for the team tonight, double points and P5 in the championship.#BahrainGP pic.twitter.com/N0UwloryEU