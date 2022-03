Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς παραδίδει μαθήματα στους οδηγούς της Ferrari (vid)

Ο σταρ του ποδοσφαίρου βρέθηκε στο Μαρανέλο και συναντήθηκε με τους Λεκλέρ και Σάινθ.

Έχοντας περάσει ελάχιστες ώρες από το επικό 1-2 της Scuderia Ferrari στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2022, μόνο μία προσωπικότητα από το χώρο του αθλητισμού θα μπορούσε να… επισκιάσει τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ.

Ο λόγος φυσικά για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, που βρέθηκε στην έδρα της ιταλικής ομάδας στο Μαρανέλο και πέρασε χρόνο με τους δύο οδηγούς της.





Ο άσος της Μίλαν ξεναγήθηκε στο εργοστάσιο της θρυλικής ομάδας από τον νικητή του Grand Prix του Μπαχρέιν και λίγο αργότερα, φόρεσε κράνος και κάθισε στο δεξί κάθισμα μίας Ferrari 296 GTB.





Ο Σάινθ πέρασε πίσω από το τιμόνι της εντυπωσιακής διθέσιας μπερλινέτας και πήγε τον Ζλάταν μία βόλτα υψηλών ταχυτήτων στην ιδιόκτητη πίστα του Φιοράνο, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το εργοστάσιο.





Λογικά τα 830 άλογα από τον συνδυασμό V6 κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτροκινητήρα σε συνδυασμό με το ταλέντο ενός οδηγού που έχει επτά βάθρα στον μαγικό κόσμο της Formula 1, θα αποτέλεσαν εκρηκτικό συνδυασμό.





Αν και με τον Ιμπραΐμοβιτς ποτέ δεν ξέρεις. Ίσως όντως να θέλησε να δώσει συμβουλές στους δύο οδηγούς της Ferrari! Ικανός είναι!



Πάντως το σύντομο video που δημοσίευσε η UEFA, ως προεπισκόπηση ενός αφιερώματος που θα προβληθεί την προσεχή Παρασκευή, σε αυτό το πνεύμα είναι. Εν μέσω καμένου λάστιχου, ο Ζλάταν οδηγεί στο όριο και πετάει ατάκες όπως «…όταν αγοράζεις τον Ιμπραΐμοβιτς, είναι σα να αγοράζεις Ferrari» ή «...στον αγωνιστικό χώρο με φωνάζουν Ferrari». Απολαύστε τον!

What happens when you put a lion in a Ferrari? 🤔🤣



🗓️ Find out on Friday...⏳



A UEFA Champions League special, featuring @Ibra_official, @Charles_Leclerc and @CarlosSainz55. Don't miss it. 🦁🏎️ #UCL @ferrari @acmilan pic.twitter.com/Q2gmVrEa7c