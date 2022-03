O Κάρλος Σάινθ και η Scuderia Ferrari βρίσκονται μιαν ανάσα προτού βάλουν τις υπογραφές τους σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας.

H Scuderia Ferrari αποφάσισε το 2020 πως πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι της με τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Σεμπάστιαν Φέτελ. Για να τον αντικαταστήσει, η ιταλική ομάδα επέλεξε να κάνει κρούση στην ιστορική της αντίπαλο, τη McLaren, με τον Κάρλος Σάινθ να είναι ο εκλεκτός της. Ο Ισπανός έκανε ντεμπούτο με τα κόκκινα το 2021 και κατάφερε να ανέβει τρεις φορές στο βάθρο. Μάλιστα εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του και κερδίζοντας τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, τερμάτισε στην 5η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών.

Τα συμβόλαιο του Ισπανού ολοκληρώνεται στο τέλος του 2022 και μέχρι στιγμής δεν είχαμε νεότερα για το μέλλον του στην ομάδα. Η Ferrari προετοιμάστηκε με τον καλύτερο τρόπο για το ξεκίνημα της φετινής σεζόν και κατέκτησε τη νίκη στο GP Μπαχρέιν με τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Σάινθ από τη μεριά του τερμάτισε στη 2η θέση και ολοκλήρωσε ένα ονειρικό τριήμερο για την ιταλική ομάδα.

Μετά την ολοκλήρωση του GP Μπαχρέιν, ο Σάινθ ρωτήθηκε για το αν θα ανανεώσει με τη Ferrari και η απάντησή του ήταν σχεδόν καταφατική: «Είμαστε πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ. Είμαστε σχεδόν εκεί. Είμαστε εξαιρετικά κοντά στη συμφωνία».

Μετά τις δηλώσεις του Ισπανού, η ίδια ερώτηση έγινε στον επικεφαλής της ομάδας, Ματία Μπινότο. Ο Ιταλός επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του οδηγού του: «Ναι είμαστε πολύ κοντά. Συμφωνήσαμε τους όρους και είναι πλέον θέμα χρόνου να υπογράψουμε τα χαρτιά του συμβολαίου».

Η εξέλιξη αυτή στερεί από τον Μικ Σουμάχερ την ευκαιρία να διεκδικήσει μία θέση στη Ferrari για το 2023. Οι εμφανίσεις του το 2021 εντυπωσίασαν τη Ferrari και οι φήμες περί άνταξής του στο δυναμικό της ομάδας στη θέση του Σάινθ είχαν κυκλοφορήσει. Ο Γερμανός είναι μέλος τη Ακαδημίας της Ferrari και έχει ως όνειρο να οδηγήσει για την ομάδα όπως ο πολυπρωταθλητής πατέρας του.

Ο Σαρλ Λεκλέρ έχει ήδη πολυετές συμβόλαιο με την Scuderia και η ανανέωση του Σάινθ θα βάλει από τώρα τέλος στην οποιαδήποτε κουβέντα περί οδηγών στη Ferrari. Αυτό θα μειώσει τους αντιπερισπασμούς σε μια χρονιά που η ιταλική ομάδα φαίνεται ότι θα διεκδικήσει και τα δύο πρωταθλήματα.

