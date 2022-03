Ο πρώτος αγώνας της νέας αγωνιστικής χρονιάς είναι ένα ταξίδι στο άγνωστο, αλλά η σωστή στρατηγική θα δώσει αποφασιστικό πλεονέκτημα.

Η αναμονή τελείωσε και η Formula 1 ξεκινά σήμερα Κυριακή 20 Μαρτίου με το GP Μπαχρέιν. Οι καλύτεροι οδηγοί του κόσμου ρίχνονται στη μάχη στην πίστα του Σακχίρ για τον πρώτο αγώνα της σεζόν, που μας υπόσχεται μεγάλες μάχες και άφθονο δράμα.

Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, αυτός που χαμογελούσε περισσότερο ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari. O Μονεγάσκος οδηγός κατέκτησε την πρώτη του pole position για φέτος και 10η συνολικά στην καριέρα του στη Formula 1. Στον αγώνα θα έχει τον πρώτο λόγο, όμως δίπλα του θα έχει έναν «πεινασμένο» Μαξ Φερστάπεν.

Από φέτος, η επιλογή ελαστικών για την εκκίνηση του Grand Prix είναι ελεύθερη για τους οδηγούς και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα επιλέξει η κάθε ομάδα. Επιπλέον η φθορά των ελαστικών είναι άγνωστη και ούτε οι ίδιες οι ομάδες γνωρίζουν αν θα έχουμε ένα ή δύο pit-stop.

Ο επίσημος προμηθευτές ελαστικών της Formula 1, Pirelli, αναφέρει πως η ταχύτερη στρατηγική είναι τα δύο pit-stop, με επιλογές ελαστικών μαλακής γόμας για την εκκίνηση, αλλαγή αρχικά σε μέση και μετά για το τέλος ξανά μαλακή γόμα. Το παράθυρο για το πρώτο pit-stop ανοίγει στο 15ο γύρο, ενώ για το δεύτερο στον 37ο γύρο.

Από πλευράς ελαστικών, οι Red Bull Racing, Ferrari και Mercedes έχουν από ένα φρέσκο σετ μέσης και σκληρής γόμας διαθέσιμο. Ωστόσο οι δύο Ferrari και ο Φερστάπεν έχουν ένα φρέσκο σετ της μαλακής γόμας για τον αγώνα, κάτι το οποίο δεν έχουν άλλοι οδηγοί. Επιπλέον, οι δύο οδηγοί της Alfa Romeo είναι οι μοναδικοί που έχουν δύο διαθέσιμα σετ της μέσης γόμας ελαστικών για τον αγώνα, που έχει διάρκεια 57 γύρους.

