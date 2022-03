MotoGP Ινδονησίας: Ο Ολιβέιρα «περπάτησε στο νερό»

Ο Μιγκέλ Ολιβέιρα με την ΚΤΜ πήρε μια σπουδαία νίκη στη Μανταλίκα, μπροστά από τον μαχητικό Φάμπιο Κουαρταραρό.

Ένας εντυπωσιακός αγώνας σε βρεγμένο οδόστρωμα ολοκληρώθηκε στην Ινδονησία, με τον Μιγκέλ Ολιβέιρα της ΚΤΜ να πανηγυρίζει τη νίκη. Ο Πορτογάλος ήταν άπιαστος στις δύσκολες συνθήκες και ουσιαστικά δεν απειλήθηκε από τη στιγμή που πέρασε μπροστά. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha έκανε πάρα πολύ αγώνα, σε συνθήκες που συνήθως υστερεί, και πήρε μια ιδιαίτερα σημαντική 2η θέση. Ο Ζοάν Ζαρκό της Pramac Ducati ήταν 3ος και συμπλήρωσε το βάθρο.

Η τροπική καταιγίδα που ξέσπασε λίγο πριν από την προγραμματισμένη εκκίνηση του αγώνα ανάγκασε τους διοργανωτές να καθυστερήσουν την έναρξη του αγώνα κατά πάνω από μία ώρα. Η βροχή έπεφτε πολύ δυνατά όλο αυτό το διάστημα, και είδαμε ακόμα και κεραυνούς να πέφτουν μέσα στην πίστα.

Ευτυχώς λίγο αργότερα η ένταση της βροχής μειώθηκε αρκετά ώστε οι μοτοσικλέτες να πάρουν τη θέση τους στην εκκίνηση, σε μια πίστα που ήταν πολύ βρεγμένη. Από την εκκίνηση έλλειπε η Repsol Honda του Μαρκ Μαρκέθ, ο οποίος μετά από ένα τρομακτικό ατύχημα στο πρωινό ζέσταμα, που του προκάλεσε διάσειση, δεν μπόρεσε να ξεκινήσει τον αγώνα.

Με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο poleman Φάμπιο Κουαρταραρό ξεκίνησε πολύ καλά και κράτησε την πρώτη θέση, αλλά την καλύτερη εκκίνηση έκαναν ο Μιγκέλ Ολιβέιρα και ο Τζακ Μίλερ, που βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις. Και οι δύο κατάφεραν να περάσουν τον Κουαρταραρό και με τον Μίλερ μπροστά άρχισαν να απομακρύνονται από όλους τους υπόλοιπους.

Κι ενώ οι Μίλερ και Ολιβέιρα χάνονταν στον ορίζοντα, ο Κουαρταραρό έχανε τη μία θέση μετά την άλλη, καθώς είδε τους Ρινς και Ζαρκό να τον περνούν και να τον ρίχνουν στην 5η θέση, μπροστά από τον Τζοάν Μιρ, ο οποίος από τη 18η θέση που ξεκίνησε είχε ανέβει στην 6η.

Ο Μιγκέλ Ολιβέιρα στο πρώτο κομμάτι του αγώνα έδειχνε άπιαστος. Ο Πορτογάλος με την ΚΤΜ πέρασε τον Μίλερ με μια αποφασιστική κίνηση και αφότου βρέθηκε στην κορυφή άρχισε να απομακρύνεται από τον Αυστραλό της Ducati.

Η βρεγμένη πίστα δυσκόλεψε αρκετούς αναβάτες, όπως ο Μαρτίν και ο Μπανάια, που είχαν έντονα γλιστρήματα. Ο Μαρτίν αφού πρώτα έσωσε εντυπωσιακά ένα highside, λίγο αργότερα έχασε το μπροστινό και έπεσε, εγκαταλείποντας τον αγώνα.

Ο Μιγκέλ Ολιβέιρα έτρεχε σε δικό του αγώνα και σε κάθε γύρο που περνούσε αύξανε ακόμα περισσότερο τη διαφορά του από τους υπόλοιπους. Ο Μίλερ παρέμενε δεύτερος αλλά ο Ζαρκό ήταν ένας από τους πιο γρήγορους αναβάτες σε εκείνο το σημείο του αγώνα (λίγο μετά το μέσον του) και αφού πέρασε εύκολα τον Ρινς, έβαλε στο στόχαστρο τον Αυστραλό.

Ανοδική πορεία είχε και ο Φάμπιο Κουαρταραρό. Ο Γάλλος της Yamaha έφτασε και πέρασε τον Αλεξ Ρινς για να πάρει την 4η θέση. Ο Κουαρταραρό, που γενικά δεν εντυπωσιάζει στη βροχή, ανέβαζε πολύ το ρυθμό του όσο περνούσαν οι γύροι και ένιωθε πιο άνετα με τις συνθήκες. Τόσο άνετα, που λίγους γύρους αργότερα πέρασε τον Ζαρκό και ανέβηκε στην 3η θέση.

Ο Κουαρταραρό δεν σταμάτησε την πρόοδό του και λίγο αργότερα πέρασε και τον Τζακ Μίλερ, για να πάρει τη 2η θέση στον αγώνα. Απέμεναν μόνο 4 γύροι και ο Ολιβέιρα ήταν 4 δευτερόλεπτα μπροστά. Ο Γάλλος εξαπέλυσε την τελική του επίθεση, γράφοντας διαδοχικούς ταχύτερους γύρους, αλλά ο Πορτογάλος ήταν ήδη πολύ μπροστά για να απειληθεί.

