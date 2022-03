O Πιέρ Γκασλί της AlphaTauri ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του εναρκτήριου αγώνα του 2022.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 ξεκίνησε στην έρημο του Μπαχρέιν, με τον Πιέρ Γκασλί να κάνει τη μίνι-έκπληξη στο FP1, καθώς ο Γάλλος της AlphaTauri, έγραψε την καλύτερη επίδοση της διαδικασίας. Ο Γκασλί με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:34,193 και πήρε την 1η θέση. Πίσω του ακολούθησε ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, όντας 0,364 δευτ. πιο αργός. Τόσο ο Μονεγάσκος όσο και ο teammate του, Κάρλος Σάινθ, έθεσαν τον ταχύτερο γύρο τους με τη μεσαία γόμα ελαστικών.

Ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes W13 ακολούθησε στην 4η θέση, όμως ήταν 0,436 δευτ. μακριά από την κορυφή. Την πρώτη 5άδα έκλεισε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Οι χρόνοι ήταν ιδιαίτερα υψηλοί σε σύγκριση με τις χειμερινές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν πριν από μία εβδομάδα. Ο Λανς Στρολ ακολούθησε στην 6η θέση για την Aston Martin, μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον με τη δεύτερη W13 που άργησε να κάνει το χρόνο του. Ο Φερνάντο Αλόνσο έφερε την Alpine εντός 10άδας, την οποία ολοκλήρωσαν οι Γιούκι Τσουνόντα με AlphaTauri και Σέρτζιο Πέρεζ με Red Bull Racing.

Το FP1 διεξήχθη δίχως ιδιαίτερες εκπλήξεις, με μόλις μία κόκκινη σημαία να κάνει την εμφάνισή της. Αρκετά πίσω στην κατάταξη ήταν οι δύο McLaren, ενώ μόνο ο Βάλτερι Μπότας της Alfa Romeo δεν συμπλήρωσε χρονομετρημένη προσπάθεια. Στο FP2 αναμένουμε ακόμη καλύτερους χρόνους και τις ομάδες να δείξουν την πραγματική τους ταχύτητα.

Τι έγινε στο FP1

Η διαδικασία διάρκειας 60 λεπτών ξεκίνησε με τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari να βγαίνει πρώτος στην πίστα. Όλες οι ομάδες έβγαλαν από νωρίς τα μονοθέσιά τους, όμως η δράση διεκόπη γρήγορα. Το αμάξωμα του δεξί sidepod της Alpine του Εστεμπάν Οκόν αποκολλήθηκε και ακινητοποιήθηκε στην πίστα, κάτι που προκάλεσε την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας.

Όταν η δράση συνεχίστηκε, οι ομάδες συνέχισαν τα προγράμματά τους, δοκιμάζοντας διάφορες ρυθμίσεις στα μονοθέσια. Ο άνεμος σε συνδυασμό με τις διαφορετικές συνθήκες πίστας, δεν δίνουν την ακριβή εικόνα των ομάδων σε θέμα απόδοσης. Επιπλέον δεν πιέσαν σε καμία περίπτωση τις μονάδες ισχύος, με τη διαφορά στην τελική ταχύτητα να είναι εμφανής σε πολλά μονοθέσια.

H κατάταξη άλλαζε συνεχώς, με τους οδηγούς να έχουν διαφορετικές γόμες ελαστικών. Τα προβλήματα στην Alpine είχαν λυθεί, όμως όχι στην Alfa Romeo. O Βάλτερι Μπότας είχε πρόβλημα με τον κιντήρα του και αρκέστηκε μόλις σε δύο αναγνωριστικούς γύρους.

Αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Πιερ Γκασλί, που με τη soft γόμα ελαστικών έγραψε τον ταχύτερο γύρο στην εναρκτήρια περίοδο του φετινού πρωταθλήματος. Ο Γάλλος έγραψε το 1:34,193 και άφησε πίσω του τις δύο Ferrari των Λεκλέρ και Σάινθ. Με το πέσιμο της καρό σημαίας, οι οδηγοί στάθηκαν στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού για να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικές εκκινήσεις.

Η δράση συνεχίζεται στις 17:00 ώρα Ελλάδος με το FP2. Όλη η δράση της Formula 1 παίζει δυναμικά στο Gazzetta με LIVE τόσο στις κατατακτήριες όσο και στον αγώνα.

Αποτελέσματα FP1 GP Μπαχρέιν





