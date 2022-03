Αυτή η «παγκόσμια ημέρα» ανήκει αποκλειστικά σε έναν οδηγό (vid)

Σε μία ημέρα εορτασμού του ύπνου, θυμόμαστε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή που φέτος δεν είναι στο grid της Formula 1!

H 18η Μαρτίου έχει επιλεχθεί ως η «Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου» και υπάρχει ένας πρωταθλητής της Formula 1 που… γιόρταζε κάθε τέτοια μέρα. Που μπορούσε να κοιμηθεί παντού, ακόμα και μέσα στο μονοθέσιο.

Που τον έψαχναν λίγο πριν αρχίσουν οι δοκιμές ή ακόμα και οι αγώνες, γιατί έβρισκε μία ήσυχη γωνιά για να έναν αναζωογονητικό δεκάλεπτο υπνάκο, ώστε να είναι μάχιμος την κρίσιμη ώρα!

Ο λόγος φυσικά για τον Κίμι Ράικονεν, τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2007, που αποτελεί τη μεγάλη απώλεια στο φετινό grid του μαγικού κόσμου της Formula 1 αφού στο τέλος του 2021 έριξε καρό σημαία στη σπουδαία καριέρα του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

«Τίποτα δεν μπορεί να με κρατήσει ξύπνιο, έχω την ικανότητα να κοιμάμαι καλά, όπου κι αν βρίσκομαι», είχε δηλώσει ο Φινλανδός και ακολουθούν μερικές αποδείξεις που το επιβεβαιώνουν!

Sometimes you just need to sleep in on the weekend.



Kimi Raikkonen before taking on the Goodwood hill climb.#ki… https://t.co/lW355O96Iv pic.twitter.com/PW6J2UQpcZ — 56 West (@the56west) July 1, 2017

Kimi Raikkonen: "Nothing keeps me awake. I have the ability to sleep well, wherever I am." pic.twitter.com/ONbgIxG7 — Formula 1 Fans (@Formula1_GP) January 14, 2013

Ο 42χρονος σήμερα Ράικονεν, συμμετείχε σε 353 Grand Prix, πήρε εκκίνηση σε 349 από αυτά και κέρδισε τα 21. Έχει 103 βάθρα, 46 ταχύτερους γύρους, 18 pole positions και 1873 κερδισμένους βαθμούς.

Πάντως ο Κίμι δεν θα… χαθεί στο ηλιοβασίλεμα. Ήδη έχει ξεκινήσει νέα καριέρα ως αφεντικό στην ομάδα motocross της Kawasaki!

Φωτογραφία: Alfa Romeo F1