O Κίμι Ράικονεν έχει να σου πει μια ιστορία (vid)

Η Formula 1 αποχαιρέτησε τον Iceman με ένα animated video δικής του αφήγησης.

Σε όλη του την καριέρα, στη Formula 1 αλλά και τους υπόλοιπους θεσμούς του motorsport όπου αγωνίστηκε, ο Κίμι Ράικονεν τα έκανε όλα διαφορετικά. Με τον δικό του τρόπο, αδιαφορώντας για παγιωμένες πρακτικές, πρωτόκολλα ή πολιτικά ορθές στάσεις.

Ποτέ του δεν προσπάθησε να γίνει αρεστός υποκρινόμενος κάποιον που δεν ήταν, αντίθετα κέρδισε εκατομμύρια θαυμαστές με τις ικανότητές του εντός πίστας, οι οποίες επιβραβεύτηκαν με έναν παγκόσμιο τίτλο: αυτόν του 2007, με τα χρώματα της Ferrari.

Ο Φινλανδός πανηγύρισε σε 21 από τα 349 Grand Prix που έλαβε μέρος – κανένας, στην ιστορία του σπορ, δεν έχει τρέξει σε περισσότερα. Επιπρόσθετα, είχε 18 pole positions, 46 ταχύτερους γύρους (σ.σ. #3 όλων των εποχών) και 103 παρουσίες στο βάθρο.

Σε αυτά τα 19 χρόνια στη Formula 1, από το 2001 έως το 2021 με «διάλειμμα» τη διετία 2010-2011, κέρδισε αγώνες για λογαριασμό των Scuderia Ferrari, McLaren και Lotus ενώ αγωνίστηκε ακόμα με τα χρώματα των Sauber και Alfa Romeo (σ.σ. ουσιαστικά η ίδια ομάδα, με άλλο όνομα).

Ίσως τα επιτεύγματα να μην εναρμονίζονται με τον μύθο αλλά είναι από τις φορές που οι αριθμοί, δεν λένε την αλήθεια.





Ως άλλος παραμυθάς, ο Ράικονεν μας λέει στο παρακάτω εικονογραφημένο video την ιστορία που μικρού Φινλανδού από το Έσπο. Που έπαιζε με τον μεγάλο του αδερφό, τον Ράμι, ξεκινώντας από το motocross πριν περάσει στο karting.

Το κυνήγι της παιδικής ευτυχίας και το προσωρινό φρένο που έβαλε στην καριέρα του η στρατιωτική θητεία. Το πως αναρριχήθηκε εντυπωσιακά γρήγορα στις διάφορες κατηγορίες και το μυστικό ντεμπούτο που έκανε δοκιμάζοντας το μονοθέσιο της Sauber στη Formula 1.

Την καριέρα του που συνεχίστηκε σε McLaren και Ferrari, φτάνοντας στον τίτλο του 2007, πριν το διάλειμμα που τον οδήγησε στις ειδικές διαδρομές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC) και τις οβάλ πίστες του NASCAR.

Την επιστροφή στην F1 με τη Lotus, τη δεύτερη θητεία στη Ferrari και την ολοκλήρωση του κύκλου, όταν έγινε ξανά μέλος της οικογένειας της Sauber Motorsport.

Μπολιασμένο με απαντήσεις σε αιώνια ερωτήματα σχετικά με τα καμώματά του εκτός πίστας, το video ολοκληρώνεται με προσωπικές σκέψεις, απολογισμού όσων πέρασαν και ανυπομονησίας για όσα έρχονται.

Διά στόματος Κίμι, με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο…

As we prepare to say goodbye to Kimi at his final race....



The Iceman, in his own words 😎#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/g9BpZyuDhC