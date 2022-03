Η ιταλική ομάδα χαμηλώνει τις προσδοκίες αναφορικά με τη συνολική της ταχύτητα, λίγο πριν από την πρεμιέρα του 2022 στο Μπαχρέιν.

Λίγα 24ωρα απέμειναν για την έναρξη του πρωταθλήματος της Formula 1 για το 2022. Το προσεχές Σαββατοκύριακο τα μονοθέσια θα πατήσουν επίσημα πίστα για πρώτη φορά στο Μπαχρέιν και η δράση θα ξεκινήσει και πάλι.

Στο GP Μπαχρέιν αναμένεται να δούμε να «πέφτουν οι μάσκες» έπειτα από έξι συνολικά ημέρες δοκιμών και οι ομάδες θα δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Χιλιάδες χιλιόμετρα δοκιμών έχουν φέρει άπλετα δεδομένα στις ομάδες, που με τη σειρά τους θα τα αναλύσουν και θα προσπαθήσουν να τα μετουσιώσουν σε απόδοση στην πίστα.

Μία ομάδα που εντυπωσίασε στις χειμερινές δοκιμές ήταν η Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα είχε εξαιρετικό ρυθμό και έδειξε να είναι πιο έτοιμη από όλες τις ομάδες. Ωστόσο, προσπαθεί να βγάλει από πάνω της τον τίτλο του φαβορί και ο επικεφαλής της, Ματία Μπινότο, τονίζει διαρκώς πως η F1-75 δεν είναι έτοιμη για να κερδίσει αγώνες.

«Δεν είμαι ικανός να κρίνω τους άλλους. Αλλά πρέπει να ξέρουμε να κρίνουμε τους εαυτούς μας και δεν πιστεύω πως θα κερδίσουμε στο Μπαχρέιν. Πιστεύω πως η Red Bull και η Mercedes έχουν πολύ δυνατά και γρήγορα μονοθέσια. Είδαμε την τελευταία η μέρα τη Red Bull να φέρνει αναβαθμίσεις, δείχνοντας πόσο καλοί είναι στην εξέλιξη, κάτι που είναι κρίσιμο για τον πρώτο αγώνα. Μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο η Mercedes. Οπότε μπορεί να είναι πάρα πολύ δυνατοί. Εμείς ελπίζω να είμαστε το αουτσάιντερ. Ελπίζω να μπορέσουμε να τους ανταγωνιστούμε. Θα ήταν φοβερό για εμάς», ανέφερε ο Ιταλός κατά στο πλαίσιο της τελευταίας ημέρας δοκιμών στο Μπαχρέιν.

Από τη μεριά του ο οδηγός της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος με τον τρόπο που εξελίχθηκε η χειμερινή περίοδος. Μάλιστα ο Μονεγάσκος ήταν ιδιαίτερα χαλαρός: «Σίγουρα ήταν από τις καλύτερες προετοιμασίες που είχα ποτέ μου. Δεν αντιμετώπισα κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Πάντα με ένα τέτοιο πρότζεκτ περιμένεις να έχεις εμπόδια. Εκτός από το porpoising, το οποίο το έχουμε υπό συνθήκες, όλα κύλισαν πολύ ομαλά. Καταφέραμε να βελτιωθούμε, όμως όπως είδαμε η Red Bull έχει ένα πολύ καλό μονοθέσιο και η Mercedes ένα εντελώς καινούργιο αγωνιστικό και δεν έδειξαν την πλήρη δυναμική τους. Είναι δύσκολο να ξέρουμε τι κρύβουν στο μανίκι τους».

H Ferrari ήταν από τις ομάδες που δεν έφεραν κάποιο σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στο μονοθέσιό τους. Στόχος της ιταλικής ομάδας είναι να κατανοήσει την F1-75 και να ξεκινήσει την εξέλιξη βασιζόμενη στα δεδομένα που έχει συλλέξει.

Η νέα σεζόν της Formula 1 ξεκινάει αυτό το τριήμερο 18-20 Μαρτίου με το GP Μπαχρέιν.

F1-75. Your time is now. #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/UvhUvfbhZU