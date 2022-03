Φερστάπεν κατά Mercedes: «Λένε συνέχεια τα ίδια»

O Ολλανδός πρωταθλητής του 2021 αμφιβάλλει για το κατά πόσο η Mercedes αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα με το μονοθέσιό της.

Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2022 ολοκληρώθηκαν, με τον Μαξ Φερστάπεν να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο στο τεστ του Μπαχρέιν. Ο οδηγός της Red Bull Racing βγήκε στα τελευταία λεπτά της τρίτης ημέρας δοκιμών στην πίστα του Σακχίρ με τη C5 γόμα και κατέβασε σημαντικά την καλύτερη επίδοση. Τα φορτία καυσίμου και οι χαρτογραφήσεις των ομάδων είναι άγνωστες, οπότε η πραγματική δυναμική των ομάδων παραμένει προς ώρας άγνωστη.

Αυτή που δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στις τελευταίες ημέρες ήταν η Mercedes. Η γερμανική ομάδα μπορεί να εντυπωσίασε με τα νέα της επαναστατικά sidepods, όμως οι οδηγοί της δεν ήταν ευχαριστημένοι με την απόδοση της W13. Τόσο ο Λιούις Χάμιλτον, όσο και ο Τζορτζ Ράσελ, πιστεύουν πως είναι αρκετά πίσω από τους βασικούς τους αντιπάλους.

Όμως ο οδηγός της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν δεν πείθεται από τις δηλώσεις των συναδέλφων του στη γερμανική ομάδα. Μάλιστα, μετά το τέλος των χειμερινών δοκιμών, ο Ολλανδός δήλωσε: «Αν κάποια ομάδα πηγαίνει πολύ καλά, όλοι περιμένουν να τα πάει καλά κι εκείνη είναι ικανοποιημένη, τότε οι δηλώσεις είναι: “Ω όχι, σίγουρα δεν είμαστε το φαβορί”. Μετά από μία εβδομάδα, τα πράγματα πάνε γι’αυτούς πολύ καλά και ξαφνικά λένε: “Ω δείτε πως αντιστρέψαμε την κατάσταση μέσα σε μία εβδομάδα, κάναμε τρομερή δουλειά. Ευχαριστούμε όλους στο εργοστάσιο”. Ακόμα και πέρυσι απέδειξαν πως μπορούσαν να έχουν ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο στον πρώτο αγώνα».

Οι ομάδες στις χειμερινές δοκιμές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια και παράλληλα συλλέγουν δεδομένα. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ των δοκιμών και του πρώτου αγώνα, στα εργοστάσια θα γίνουν πολλές δοκιμές στους προσομοιωτές ώστε οι ομάδες να βρουν το κατάλληλο στήσιμο.

Ωστόσο ο Φερστάπεν δεν έχρισε τη Mercedes ως μεγάλο αντίπαλο της Ferrari. Σε δηλώσεις του στο motorsport.com, ανέφερε τη Ferrari ως μία πολύ δυνατή ομάδα: «Η Ferrari είναι σταθερά γρήγορη. Αυτό δείχνει πως έχουν ένα πολύ σταθερό μονοθέσιο αυτή τη στιγμή. Φαίνονται όλα πολύ καλά για εκείνους, δεν είχαν κάποιο πρόβλημα. Θα δούμε όμως στον αγώνα ποιος θα είναι ο ταχύτερος. Με τα νέα μονοθέσια, το πιο σημαντικό από όλα είναι να τα εξελίξεις».

Η νέα σεζόν της Formula 1 ξεκινά τριήμερο 18-20 Μαρτίου με το GP Μπαχρέιν. Ακολουθήστε όλη τη δράση του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ στο Gazzetta.

