Απογοήτευση επικρατεί στις τάξεις της Mercedes για το γεγονός πως το μονοθέσιο της γερμανικής ομάδας δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Ή τουλάχιστον, σε αυτό το κλίμα είναι οι δηλώσεις των Ράσελ και Χάμιλτον.

Το δεύτερο χειμερινό τεστ της Formula 1 για το 2022 ολοκληρώθηκε, με τις ομάδες να κοιτάζουν πλέον τον πρώτο αγώνα της σεζόν την προσεχή Κυριακή. Ταχύτερος όλων αναδείχθηκε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος σημείωσε την καλύτερη επίδοση λίγο πριν το πέσιμο της καρό σημαίας την τελευταία ημέρα των δοκιμών στο Μπαχρέιν.

Η ομάδα που είχε τραβήξει τα βλέμματα πάνω της από την αρχή του συγκεκριμένου τεστ ήταν η Mercedes. H γερμανική ομάδα παρουσίασε νέα και άκρως εντυπωσιακά sidepods, όμως η συνολική της εμφάνιση δεν προκάλεσε τις ίδιες εντυπώσεις. Μάλιστα την τελευταία ημέρα ο Τζόρτζ Ράσελ ήταν ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο πίσω από τον Φερστάπεν με την ίδια γόμα ελαστικών.

Ο 24χρονος Βρετανός οδηγός της Mercedes δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από την απόδοση της W13: «Έχουμε αρκετές αναπηδήσεις, είναι πολύ άβολο ορισμένες φορές, αλλά δεν έχει σημασία αν η απόδοση είναι καλή. Προς το παρόν δεν έχουμε όμως καλή απόδοση, είμαστε ένα βήμα πίσω από τους αντιπάλους μας. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε την επόμενη εβδομάδα γιατί αυτή τη στιγμή η Ferrari και η Red Bull είναι ταχύτερες από εμάς σε όλες τις συνθήκες. Η ομάδα ψάχνει λύσεις. Προς το παρόν δεν το έχουμε κάνει αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα βρούμε κάτι μέχρι τον πρώτο αγώνα. Πιστεύω πως κάπου κρύβεται η απόδοση, αρκεί να τη βρούμε».

Στο ίδιο κύμα δηλώσεων κινήθηκε και ο Λιούις Χάμιλτον, με τον πολυπρωταθλητή να μοιράζεται την απογοήτευση του Ράσελ: «Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε οι ταχύτεροι. Νομίζω πως όλοι το έχουν καταλάβει. Η Ferrari πρέπει να είναι η ταχύτερη ομάδα και μάλλον μετά είναι η Red Bull. Μετά είμαστε εμείς ή η McLaren. Προς το παρόν δεν πιστεύω πως μπορούμε να παλέψουμε για νίκες, όμως σίγουρα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό πιο μετά στη σεζόν».

Η νέα αγωνιστική χρονιά ξεκινά το αγωνιστικό τριήμερο 18-20 Μαρτίου. Η Mercedes είχε βρεθεί σε δυσχερή θέση και το χειμώνα του 2021, όμως κατάφερε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αντιστρέψει τα δεδομένα και να βελτιώσει το μονοθέσιό της.

