Chevrolet Blazer SS: Σπορ έκδοση για το μεσαίο ηλεκτρικό SUV (vid)

Η παρουσίαση του ηλεκτρικού μοντέλου θα γίνει αργότερα φέτος, με το λανσάρισμά του στην αγορά των ΗΠΑ να ακολουθεί στην άνοιξη του 2023.

Στην έκθεση ηλεκτρονικών ειδών του Λας Βέγκας, CES 2022, τον περασμένο Ιανουάριο, η Chevrolet είχε παρουσιάσει το Equinox EV, ένα compact ηλεκτρικό SUV. Τότε είχε κάνει γνωστό ότι θα ακολουθήσει ένα ακόμη μοντέλο, το Blazer EV.

Με ένα σύντομο βίντεο, η αμερικάνικη μάρκα προαναγγέλλει και την έκδοση επιδόσεων του μεσαίου SUV, το Blazer SS. Θα είναι το πρώτο ηλεκτρικό Chevrolet που θα κυκλοφορήσει και σε σπορ έκδοση. Η αποκάλυψη του γίνει εντός των επομένων μηνών και η έναρξη της διάθεσής του στην αγορά των ΗΠΑ προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2023.

Το Blazer SS θα έχει λογικά δύο ηλεκτρικά μοτέρ, ένα σε κάθε άξονα, που θα χαρίζουν τετρακίνηση αλλά και σπορ επιδόσεις. Βασίζεται στην πλατφόρμα Ultium της μητρικής General Motors, η οποία θα χρησιμοποιηθεί από αρκετές μάρκες του ομίλου.

