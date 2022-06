Με τις εμφανίσεις, τους αριθμούς και τα χρώματα της πρώτης ομάδας στην οποία βρέθηκαν στη ζωή τους προπονήθηκαν για συγκεκριμένο λόγο το πρωί της Παρασκευής οι Ολλανδοί διεθνείς!

Έχοντας ξεκινήσει με το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές του Nations League και παίρνοντας τη νίκη (2-1) επί των Ουαλών στο Κάρντιφ με γκολ στο 90' + 4', οι «οράνιε» έχουν ανεβασμένη ψυχολογία ενόψει του ματς με την Πολωνία, το βράδυ του Σαββάτου.

Το πρωί της Παρασκευής, βέβαια, εμφανίστηκαν όλοι οι διεθνείς στην προπόνηση με διαφορετικές φανέλες και... έδωσαν διαφορετικό χρώμα και διάθεση στο πρόγραμμα της ημέρας.

Ο λόγος είναι πως ήθελαν να τιμήσουν την Εθνική Ημέρα Ποδοσφαίρου στην Ολλανδία κι έτσι όλοι φόρεσαν τις εμφανίσεις της πρώτης ομάδας στην οποία βρέθηκε ο καθένας όταν άρχισε ν' ασχολείται με το άθλημα!

The Dutch national side are warming up in the kits of their first amateur club today because its National Football Day in the Netherlands ❤️⚽️ pic.twitter.com/Vx3ipngNO5