Επισκέφθηκε την Φλαμένγκο ο Ραφίνια (pic & vid)

Μέχρι να επιστρέψουν στου Ρέντη για να αρχίσουν ξανά προπονήσεις στις 28 Δεκεμβρίου, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, απολαμβάνουν την άδεια τους γι' αυτές τις γιορτινές μέρες.

Ο Ραφίνια αναχώρησε για την Βραζιλία και συγκεκριμένα για τον Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου εκεί δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφθεί την πρώην ομάδα του Φλαμένγκο.

Ο 35χρονος άσος συναντήθηκε με ανθρώπους του συλλόγου, πρώην συμπαίκτες του και είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει μερικές κουβέντες μαζί τους μετά από καιρό.

Campeão da Libertadores, Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca com o Manto Sagrado, o nosso ex-lateral Rafinha visitou o Ninho do Urubu nesta quarta-feira! #CRF

: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/7vx2z12nob

— Flamengo (@Flamengo) December 23, 2020