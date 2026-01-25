Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τον Ολυμπιακό με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι.

Νομίζω ότι αν μας έδειξε κάτι το χθεσινό παιχνίδι ήταν ότι ο Σιπιόνι είναι ο μοναδικός παίκτης του ρόστερ που έχει αδικηθεί αναφορικά με τον χρόνο συμμετοχής του. και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι κι ο Μεντιλίμπαρ το αποδέχεται αυτό.

Όχι, δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος για να παίξει στον Ολυμπιακό ως βασικός ο 21χρονος Αργεντίνος, όμως το ότι έχει παίξει μόλις σε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας και ελάχιστα λεπτά στο Τσάμπιονς Λιγκ, συνιστά αδικία, ειδικά συγκριτικά με τον χρόνο που έχουν πάρει άλλοι (κι όχι απλά άλλος…) κεντρικοί χαφ. Αν μη τι άλλο βλέπουμε κάποια πράγματα πάνω του σε ρόλο κάτι ανάμεσα στο 6 και στο 8.

Είναι καλό που έχει περιορίσει τον αριθμό φάουλ για κάρτες. Αλλά έχει ακόμη επιπολαιότητες στο παιχνίδι του. Για παράδειγμα είδαμε χθες μάλλον αψυχολόγητα έκανε και δεύτερο μακρινό σουτ στο ίδιο ημίχρονο ενώ είχε πάσες. Έχασε δύο-τρεις φορές την μπάλα. Είχε λάθος πάσες. Όμως, τα καλά πράγματα που έκανε ήταν πάρα πολύ περισσότερα από τα άσχημα. Και δη τόσο σε επίπεδο ανασταλτικό, όσο και σε επίπεδο δημιουργικό, με τις πάσες του, ορισμένες εκ των οποίων πολύ έξυπνες, ακόμη και κάθετες, ανάμεσα στις γραμμές, με αποκορύφωμα ασφαλώς την ωραία συρτή μπαλιά του στον Ελ Κααμπί στη φάση του μοναδικού γκολ..

Τον είδαμε και πλάγια να βγαίνει για να βοηθήσει επιθετικά, αλλά και να αλλάζει την μπάλα και μάλιστα και με το αριστερό πόδι. Κυρίως, βέβαια, ο Σιπιόνι έκανε καλή δουλειά στο αμυντικό κομμάτι-ευτυχώς, άλλωστε, αφού ο έτερος κεντρικός χαφ, ο Γκαρθία, δεν θυμάμαι να έκοψε ποτέ…Ο Αργεντίνος σταμάτησε επανειλημμένως αντίπαλες επιθέσεις κι αντεπιθέσεις με τάκλιν η, επεμβάσεις. Το δε επίσης πολύ σημαντικό ότι δεν σταματούσε εκεί, στην ανάκτηση της μπάλας, αλλά περνούσε και καλές πάσες μπροστά. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο Ποντένσε δεν ήταν μακριά από το να σκοράρει.

Ήταν καλός ο Σιπιόνι και δεν θα μου προκληθεί καμία έκπληξη αν τον δούμε βασικό την Κυριακή στη Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ. Να μην σας πω και για τον Μπρούνο, που τουλάχιστον αμυντικά έκανε τη δουλειά, έκοψε, σταμάτησε σέντρες και κάλυψε. Και μπροστά βγήκε συχνά, δύο σέντρες του ήταν καλές, πέρασε κάποιες σωστές μπαλιές, όμως έχει αυτή την επιπολαιότητα που είναι ενίοτε εκνευριστική.

Παρεμπιπτόντως, αυτό με τον Γκαρθία, που πηγαίνοντας προς τον πάγκο ήταν σαν να απέφυγε να χαιρετήσει τον Μεντιλίμπαρ στην αλλαγή του, είναι ασχολίαστο .

Άσχετο: Τι κοινό έχουν όλα τα παιχνίδια του Άγιαξ με ελληνικές ομάδες την τελευταία δεκαετία στα Κύπελλα Ευρώπης. Τους αγώνες λοιπόν ΠΑΟ-Άγιαξ (1-2), ΠΑΟΚ-Άγιαξ (1-2), ΑΕΚ-Άγιαξ (0-2), Άγιαξ-ΠΑΟΚ (3-2), Άγιαξ-ΑΕΚ (3-1), Άγιαξ-ΠΑΟ (0-1) σφύριξαν πάντοτε Άγγλοι διαιτητές!!! Προσέξτε ότι τα αποτελέσματα είναι πέντε νίκες του Άγιαξ, με πέντε προκρίσεις του. Η δε μοναδική ήττα του Άγιαξ ήταν με ένα γκολ στο 90’ κι ενώ με το 0-0 προκρίνονταν οι Ολλανδοί.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν θα έλεγα αλήθεια αν υποστήριζα ότι ο Στρεφέτσα ήταν κακός χθες. Ίσα ίσα έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και ήταν και άτυχος που έβγαλε την μπάλα σχεδόν μέσα από τα δίκτυα ο Σόρια στο πλασέ του Ποντένσε, ειδάλλως ο Βραζιλιάνος θα πιστώνονταν μία ασίστ. Και είχε κι άλλες καλές πάσες, στον Ελ Κααμπί και στον Ποντένσε ξανά, από τις οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν γκολ.

Πάνω απ΄ όλα, όμως, είναι ότι πραγματικά πήρε πολλές ενέργειες, ήταν μαχητικός, το πάλεψε πολύ δημιουργικά κι επιθετικά, παρότι οι σέντρες του και πάλι δεν ήταν καλές. Επιπλέον είχε ουκ ολίγα σουτ. Κι εκεί είναι που το χαλάει, ενώ στην Ιταλία ήταν ένα από τα όπλα του. Γιατί βλέπουμε ότι δεν στέλνει την μπάλα στις γωνίες. Είναι σχεδόν πάντα στην ευθεία του γκολκίπερ η, πάνω σε αμυνόμενους που κοντράρουν την μπάλα.

Τουλάχιστον είχε αρκετά καλές εκτελέσεις σε κόρνερ και σε έστω μία περίπτωση θα μπορούσε να έρθει γκολ από την κεφαλιά του Τσικίνιο στο πρώτο δοκάρι.

Το θέμα είναι ότι πάνω που τον βλέπεις να περνάει μία έξυπνη πάσα στην περιοχή στον Τσικίνιο η, να επιχειρεί μία ωραία κάθετη μπαλιά στον Ελ Κααμπί, μπορείς με την ίδια ευκολία να τον δεις να μην κάνει ένα καλό γύρισμα σε δύο περιπτώσεις, με αποκορύφωμα εκείνη στην οποία θα μπορούσε ακόμη και να σουτάρει απευθείας αντί να επιχειρήσει πάσα. Η, να κάνει ανάκτηση μπάλας από λάθος του αντίπαλου γκολκίπερ και να κάνει μετά κακή μπαλιά στον Ελ Κααμπί.

Παρότι καλό ντριμπλέρ δεν τον λες με τίποτα, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ περισσότερο την ομάδα, με τα καλά στοιχεία που έχει. Μόνο που δεν τα βγάζει εύκολα, ίσως γιατί τον έχει πάρει από κάτω ψυχολογικά.

