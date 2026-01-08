Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα για σημαντικά ονόματα του Ολυμπιακού.

Θυμάμαι ένα στιγμιότυπο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ, με πρωταγωνιστή τον Ζέλσον. Ο Πορτογάλος κυνηγός έχασε από το πουθενά την μπάλα μέσα από τα πόδια του, αλλά άμεσα αντέδρασε. Έτρεξε, γύρισε πίσω, έκανε άμυνα και έκοψε την αντίπαλη επίθεση, διορθώνοντας ο ίδιος το λάθος του.

Ξέρετε, αυτό το απλό στιγμιότυπο, αποδεικνύει περίτρανα ότι ο Ζέλσον μπορεί να παίζει σωστά το ρόλο του και να βοηθάει και μπρος και πίσω. Το ότι δεν το κάνει, τις περισσότερες φορές, είναι θέμα νοοτροπίας. Γιατί, υπήρχαν στο ίδιο παιχνίδι πολλές στιγμές στις οποίες τον έβλεπες να μαρκάρει με τα μάτια, όπως λέμε. Στην πραγματικότητα να παρακολουθεί. Αυτές οι στιγμές αποτελούν την άκρα αντίθεση με το στιγμιότυπο που αρχικά περιέγραψα.

Θα μου πείτε ο Ζέλσον πού και πού μπορεί να γυρίσει να μαρκάρει-ο Ποντένσε το κάνει μόνο σε παιχνίδια Τσάμπιονς Λιγκ και σε εκείνα επιλεκτικά. Αλλά, συμφωνώ, μπορείς να αποδεχθείς τέτοιες αγωνιστικές συμπεριφορές. Αλλά από κυνηγούς που θα σου βάλουν πολλά γκολ και θα έχουν πολλές ασίστ. Εκεί, μπορεί να καταπιείς ότι ο εξτρέμ της ομάδας κάνει τη μισή δουλειά και βοηθάει μόνο μπροστά και σπανίως και πού πίσω.

Μόνο που εδώ έχουμε δύο εξτρέμ, παρεμπιπτόντως ακριβοπληρωμένους, που έχουν βάλει τη φετινή σεζόν δύο γκολ ο καθένας. Και που έχουν δημιουργήσει και λίγα γκολ. Κατά βάση…

Ο μεν Ζέλσον έχει βάλει τα δύο πολύτιμα γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ, στο 1-1 με την PSV και στο 1-0 επί της Καϊράτ. Κι έχει κερδίσει και τα δύο πέναλτι στο 3-1 επί της Κηφισιάς.

Ο δε Ποντένσε έχει γίνει πολύτιμος μόνο στο 2-1 επί του Άρη (με γκολ κι ασίστ) και στο 2-0 επί της ΑΕΚ (με ασίστ). Κατά τα άλλα, έχει γκολ κι ασίστ στο 5-0 με τον Πανσερραϊκό και τρεις ασίστ στο 6-0 με τον Ηρακλή.

Με τέτοια στατιστικά δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένοι οι δύο βασικότεροι εξτρέμ του Ολυμπιακού. Ειδικά ο Ποντένσε, που έχει και ακόμη περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Όχι, δεν είναι αυτοί οι δύο παίκτες το πρόβλημα του Ολυμπιακού, μην τρελαθούμε. Όμως, δεν βοηθάνε και την ομάδα όσο μπορούν και όσο πρέπει. Ενώ είναι ποιοτικοί, έμπειροι (30άρηδες και οι δύο) και καλοπληρωμένοι. Διότι λέμε για τον Στρεφέτσα και τι κάνει ο Στρεφέτσα, αλλά να δούμε και τι κάνουν αυτοί που τους ξέρουμε περισσότερο, τους εμπιστευόμαστε περισσότερο και είναι και καλύτεροι παίκτες, έχοντας παρουσία σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Ποντένσε στην Αγγλία και στην Σπόρτινγκ κι ο Ζέλσον στην Ατλέτικο, τη Μονακό κι επίσης την Σπόρτινγκ, στην οποία ήταν συμπαίκτες. Άλλωστε, πέρυσι ο Ζέλσον είχε μία σεζόν στην οποία έβαλε εφτά γκολ κι έφτιαξε 12. Ενώ πρόπερσι που ήταν και τότε στον Ολυμπιακό ο Ποντένσε είχε βάλει 15 γκολ κι είχε φτιάξει 17. Άρα, είναι λογικό να υπάρχουν απαιτήσεις.

Είναι αλήθεια ότι ο Ζέλσον ήταν πάρα πολύ δραστήριος το Σάββατο. Με πολλές καλές προσωπικές ενέργειες, με τρεις (!) κερδισμένες κίτρινες, με συνεργασίες. Αλλά και με ελάχιστη ουσία. Δεν σέντραρε καλά, δεν γύριζε την μπάλα καλά και δεν σούταρε καλά, όταν βρέθηκε μία φορά σε θέση για γκολ. Στην πραγματικότητα εκεί που έκανε τη διαφορά ήταν στο γκολ του στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα, όπου είχε την ατυχία να είναι οφσάϊντ ο δημιουργός του Γιάρεμτσουκ και να ακυρωθεί. Άντε και να πέρασε δύο καλές πάσες. Αυτά. Ε, είναι λίγα, πώς να το κάνουμε. Μου έρχεται στο μυαλό μία φάση στην οποία μπούκαρε από δεξιά κι από καλή θέση αντί να γυρίσει την μπάλα σε κάποιον από τους συμπαίκτες του, έκανε μία σέντρα σουτ χωρίς καμία τύχη, σε χώρο που ήταν μόνο αντίπαλοι…

Ο Ποντένσε, από την πλευρά του, επιχείρησε τρία σουτ και ήταν το ένα πιο ακίνδυνο από το άλλο. Όπως και οι σέντρες του, σχεδόν όλες ακίνδυνες. Ακόμη κι ένα φάουλ που εκτέλεσε, χάλια ήταν.

Να μην είμαστε άδικοι, το πάλεψε κι αυτός. Και πέρασε πολλές πάσες, τις μακράν περισσότερες στον Ολυμπιακό, από τις οποίες προέκυψαν στιγμές. Κι ήταν άτυχος που δεν εξελίχθηκε καμία σε γκολ και δεν πιστώθηκε ασίστ. Όπως κι αν το δούμε, ωστόσο, επρόκειτο για μία εμφάνιση που δεν ήταν αρκετή. Και με στιγμές επιπολαιότητας, όπως μία κακή πάσα του στον Μπιανκόν, που προκάλεσε αντεπίθεση του ΟΦΗ.

Φαντάζομαι πως καταλαβαίνει κι ο ίδιος ότι πρέπει να ανεβάσει στροφές…

Άσχετο:

Στο χέρι του Ολυμπιακού ήταν πότε θα γίνει το παιχνίδι του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Διότι, τον πρώτο λόγο έχει πάντα ο γηπεδούχος σε τέτοιες περιπτώσεις. Πολύ απλά λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να γίνει το ματς Τετάρτη κι έγινε Τετάρτη. Αν ήθελε Τρίτη, θα γινόταν Τρίτη. Έκρινε όμως, προφανώς, ότι θα ήταν καλύτερο για την ομάδα του να είχε μία ημέρα παραπάνω να ετοιμαστεί για τον αγώνα Κυπέλλου-αν και το ίδιο θα ισχύσει και για τον ΠΑΟΚ, καθότι και οι δύο παίζουν Σάββατο, σε Περιστέρι και Αγρίνιο αντίστοιχα.

Βεβαίως, τώρα ο Ολυμπιακός θα έχει μια ημέρα λιγότερη για να ετοιμαστεί ενόψει του αγώνα του με τον Αστέρα στην Τρίπολη, όπου πέρυσι είχε χάσει. Διότι, θα παίξει Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ και Σάββατο με τον Αστέρα. Και ίσως εδώ, παρότι ο Μεντιλίμπαρ είναι φανατικά κόντρα στις αλλαγές προγράμματος, να ταιριάζει και το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα της Τρίπολης, αφού ακολουθεί, την Τρίτη το μεγάλο παιχνίδι με την Μπάγερ Λέβερκουζεν.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Το να μην βρεθεί ένας παίκτης σε μία καλή μέρα είναι στο πρόγραμμα. Αλλά αυτό που είδαμε σε κάποιες στιγμές από τον Ρόντινεϊ στο Σούπερ Καπ δεν ήταν τέτοιο πράγμα. Για παράδειγμα να αφήνει τόσο ακάλυπτη τη θέση του δεξιού μπακ και να περιμένει από τον Ρέτσο να τον καλύπτει συνέχεια.

Κι ακόμη προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο ρίσκαρε να πάρει κίτρινη μόλις στο 7ο λεπτό, παρεμποδίζοντας τον αντίπαλο παίκτη να εκτελέσει ένα φάουλ…Κι ακόμη περισσότερο απορώ με το τι πήγε να κάνει ο Ρόντινεϊ σε μία στιγμή στο 50ο λεπτό, όταν αντί να διώξει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Τζολάκη, επιχείρησε να την κρατήσει και τελικά κατέληξε να ρίξει μία κλοτσιά προς το μέρος που ήταν η μπάλα, αλλά κι ο Σαλσέδο, με τον παίκτη του ΟΦΗ να πέφτει έξυπνα χάμω για να πάρει πέναλτι...

Ο Ολυμπιακός ήταν τυχερός που δεν τσίμπησε ο διαιτητής Τσακαλίδης-και συμφώνησε μαζί του κι ο Ολλανδός στο Var-γιατί δεν ήθελε πολύ να δώσει εκεί ένα πέναλτι και να άλλαζε μετά όλο το παιχνίδι. Αλλά ήταν απορίας άξιον τι πήγε να κάνει ο Ρόντινεϊ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀