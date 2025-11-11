Ολυμπιακός: Τι πολύ σημαντικό είδαμε μετά από 10 μήνες!

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta κάτι πολύ σημαντικό που συνέβη για τον Ολυμπιακό.

Στο παιχνίδι με την Κηφισιά έγινε κάτι σημαντικό που πέρασε όμως απαρατήρητο από τους πολλούς-σκόραρε ο Νασιμέντο. Κι εννοώ ότι σκόραρε ένας κεντρικός του χαφ.

Σημαντικό διότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια δεν παίρνει γκολ από τους παίκτες του που παίζουν ακριβώς σε αυτή τη θέση, από τα οκτάρια και τα εξάρια του. Κάτι που δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο για μία ομάδα.

Στη φετινή σεζόν, το γκολ από τον Νασιμέντο προχθές στη Νεάπολη ήταν το πρώτο από κεντρικό χαφ του Ολυμπιακού…

Την περασμένη σεζόν, οι Στάμενιτς και Ολιβέϊρα δεν σκόραραν ποτέ. Ο Γκαρθία το ίδιο. Ο Έσε πέτυχε ένα γκολ, τον Οκτώβριο του 2024, στο 3-0 με την Μπράγκα για το Γιουρόπα Λιγκ εντός έδρας. Ο δε Μουζακίτης έκανε γκολ σε δύο σερί παιχνίδια μέσα σε τέσσερις ημέρες, τον προηγούμενο Ιανουάριο, στις νίκες 1-0 επί του Λεβαδειακού στο πρωτάθλημα εκτός έδρας και επί του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο εντός έδρας.

Αυτά ήταν τα γκολ όλα κι όλα από τους κεντρικούς χαφ. Τρία. Εδώ και δέκα μήνες κανένα.

Υπό αυτή την έννοια, το να σκοράρει τώρα ο Νασιμέντο και δη το πρώτο γκολ (κι όχι π.χ. το τέταρτο σε μία νίκη με 4-0), έχει τη δική του σημασία. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι στο ίδιο παιχνίδι, με την Κηφισιά, λίγο πριν από τον Νασιμέντο είχε στείλει την μπάλα στα δίκτυα κι ο Μουζακίτης, με ένα καλοζυγισμένο πλασέ, αλλά στάθηκε άτυχος καθώς το γκολ του ακυρώθηκε, με το VAR να υποδεικνύει ότι στο γύρισμα του Ποντένσε η μπάλα είχε ολόκληρη περάσει την γραμμή, οριακά. Θα ήταν πραγματικά μεγάλη υπόθεση φαντάζομαι για τον Μεντιλίμπαρ να είχε σε ένα παιχνίδι τους δύο βασικούς του κεντρικούς μέσους να σκοράρουν κι οι δύο!

Η αίσθηση μου είναι ότι ο Μούζα διαθέτει τα καλύτερα τελειώματα από τους κεντρικούς χαφ του Ολυμπιακού. Τον θυμάμαι κι από τις επιδόσεις του με την Κ19, αλλά νομίζω ότι το έχει δείξει και στην πρώτη ομάδα, στην οποία ναι μεν έχει βάλει μόνο αυτά τα δύο γκολ, όμως έχει και αρκετά ακόμη καλά σουτ από τα 15 και τα 20 μέτρα.

Ο Νασιμέντο η αλήθεια είναι ότι στην προηγούμενη καριέρα του, στην Πορτογαλία, είχε σκοράρει μόλις μία φορά, πέρυσι στη Β κατηγορία με τη Βιζέλα. Ωστόσο, το ψάχνει το γκολ όπως έχουμε δει στον Ολυμπιακό, με αρκετά σουτ από μέση απόσταση, όχι ιδιαίτερα επικίνδυνα, πάντως, με εξαίρεση αυτό στην Κηφισιά.

Οι δύο Αργεντίνοι, ο Έσε κι ο Σιπιόνι, επίσης σουτάρουν, αλλά κι αυτοί όχι με μεγάλη επιτυχία. Ο Έσε, όπως πέρυσι, έτσι και πρόπερσι, στην πρώτη του τότε σεζόν στον Ολυμπιακό, είχε σκοράρει επίσης μία φορά, αλλά στο ιστορικό 4-2 επί της Άστον Βίλα στην Αγγλία, οπότε αν μη τι άλλο ξέρουμε γι΄ αυτόν ότι βάζει γκολ σπάνια, αλλά σε μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες! Ο δε Σιπιόνι στην σύντομη καριέρα του στην Αργεντινή είχε βάλει πριν κάποιους μήνες δύο σε δύο παιχνίδια.

Όπως κι αν έχει, εάν ο Ολυμπιακός θέλει να βελτιώσει το παιχνίδι του πρέπει να παίρνει γκολ κι από τους κεντρικούς του χαφ. Μακάρι το παιχνίδι με την Κηφισιά να αποτελέσει μία αρχή για φέτος κι όχι την εξαίρεση.

Άσχετο: Με Ισπανό τεχνικό διευθυντή και Ισπανό προπονητή, λογικό είναι να προτείνονται Ισπανοί παίκτες στον Άρη. Για παράδειγμα, ο Φερνάρντο Καλέρο, ο 30χρονος στόπερ της Εσπανιόλ, του οποίου λήγει το συμβόλαιο. Ο Καλέρο (1μ84) έχει εννιά συμμετοχές στη φετινή σεζόν, με την χρηματιστηριακή αξία του να έχει πέσει στο 1,5 εκ. Ευρώ, από εκεί που κάποτε ήταν 10 εκ. Ευρώ, με τη μεταγραφή του το 2019 αντί 8 εκ. Ευρώ από τη Βαγιαδολίδ. Με την Εσπανιόλ αυτά τα έξι χρόνια έχει 161 παιχνίδια, με πέντε γκολ και δύο ασίστ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η φάση της Κηφισιάς στο 8ο λεπτό του αγώνα με τον Ολυμπιακό, με τον αριστερό της μπακ να σουτάρει άστοχα από πολύ καλή θέση, ήταν ίσως η πιο δύσκολη για την εστία του Τζολάκη σε ολόκληρο το παιχνίδι, μαζί φυσικά με το γκολ που δέχθηκε από πολύ κοντά από τον Παντελίδη. Μόνο που αν είδα καλά, ξεκίνησε από θέση οφσάϊντ, οπότε και γκολ να έμπαινε θα είχαμε παρέμβαση του VAR για ακύρωση του. Δείτε εδώ στη φωτογραφία ότι ο Τετέη που υποδέχθηκε αρχικά την μπάλα, έστω οριακά, δεν καλύπτεται από τους Πιρόλα κι Ορτέγκα.



Από την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε καλή άμυνα στη συγκεκριμένη φάση. Για την ακρίβεια ο μόνος που έπαιξε καλή άμυνα ήταν ο Πιρόλα, γιατί έκοψε το πρώτο γύρισμα προς την περιοχή του Τζολάκη, που επιχείρησε ο Τετέη. Στη συνέχεια, όμως, είδαμε αφενός μεν τον Ορτέγκα να μην μαρκάρει πιεστικά τον δικό του αντίπαλο, τον δεξιό μπακ Σιμόν, κι έτσι να περνάει το γύρισμα προς τα πίσω, στον αριστερό μπακ Λαρουσί, αφετέρου δε τον Ζέλσον να μαρκάρει, αλλά με τα…μάτια, τον Λαρουσί, που ολομόναχος είχε όλο τον χώρο και τον χρόνο να σουτάρει από πλεονεκτική θέση.

Κι ο Μουζακίτης, ως εξάρι, θα μπορούσε να είχε καλύτερη θέση, ωστόσο αυτό με τον Ζέλσον ήταν εκνευριστικό. Μόλις στο 8ο λεπτό να κάθεται και να βλέπει αντί έστω να προσπαθήσει να βοηθήσει αμυντικά. Μας αρέσει όλους ο Πορτογάλος εξτρέμ, όταν είναι στα καλά του, αλλά με τη νοοτροπία του, κάθε αντίπαλος αριστερός μπακ θα γίνεται επικίνδυνος για τον Ολυμπιακό.

Και για το τέλος ένα ιμότζι