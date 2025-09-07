Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (7/9) στο Gazzetta
Sportday: Πάμε σαν άλλοτε! Όπως και το 2005, όταν είχε κατακτήσει για τελευταία φορά το Eurobasket, η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετωπίζει πάλι το Ισραήλ σε νοκ άουτ αγώνα κι ελπίζει οτι και στη φετινή διοργάνωση θα φτάσει ψηλά. Παιδί-θαύμα ο Καρέτσας, ύμνοι από το εξωτερικό.
Livesport: Γαλάζιοι κομάντος. Αποφασισμένοι για την πρόκριση στους «8» του Eurobasket, οι διεθνείς σήμερα κόντρα στο Ισραήλ (21:45-ΕΡΤ1, NovaSports Start). Εθνικός ξεσηκωμός. «Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια για τον μεγάλο αυριανό αγώνα της «Dream Team» του Γιοβάνοβιτς με την Δανία.
Φως των σπορ: Ελλάδα φουλ για χρυσό στο Ευρωπαϊκό Νεανίδων. Πουλικάκος: «Αράουτ ρεεε!». «Σαλπάρει» για τα προημιτελικά η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Κλείνει ο Άγγλος!. Έρχεται για την Β', με προοπτική για την πρώτη ομάδα. Διάψευση Μπεσίκτας για Γιαζίτσι.
Ώρα των σπορ: «Τα κέρδη της ΑΕΚ από τον Γκρούγιτς» εξήγησε ο πρώην πρωταθλητής με τον Ερυθρό Αστέρα και συμπαίκτης του, Ούγκο Βιέιρα.
